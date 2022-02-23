Мифы о мужских фетишах в постели

Сексолог Дарья Вебер опровергла распространенные мифы о мужских предпочтениях в постели.
По словам сексолога, исследования неоднократно подтверждали, что для мужчины не имеет значения цвет белья и массовым фетишем именно он быть не может. Неважно, красное или черное, мужчины любят прозрачное или максимально открытое белье, а то и его отсутствие.
Это действительно уходовый тренд последнего десятилетия, однако большинство мужчин предпочитают, чтобы зона бикини была с аккуратной стрижкой или полосочкой на лобке. Есть и те, кто спокойно относятся, когда в интимной зоне нетронутая «природная растительность».
«Поэтому утверждать, что это факт, который относится ко всем мужчинам, нельзя», — говорит сексолог.
По словам сексолога, мужчинам действительно нравится наблюдать за процессом проникновения, так как они часто видели такой сюжет в порно. Это же касается позы наездницы.
«Они любят, когда женщина сверху, но не столько для того, чтобы наблюдать, сколько, потому что в таком случае женщина как бы доминирует, и это тоже эротическая картинка из порно», — рассказала Вебер.