Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+22° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
6 часов назад

Мифы о мужских фетишах в постели

WMJ.ru

Сексолог Дарья Вебер опровергла распространенные мифы о мужских предпочтениях в постели.

Мифы о мужских фетишах в постели
Фото: PixabayPixabay

Мужчины любят черное и красное белье

По словам сексолога, исследования неоднократно подтверждали, что для мужчины не имеет значения цвет белья и массовым фетишем именно он быть не может. Неважно, красное или черное, мужчины любят прозрачное или максимально открытое белье, а то и его отсутствие.

Все мужчины без ума от "лысого" бикини

Это действительно уходовый тренд последнего десятилетия, однако большинство мужчин предпочитают, чтобы зона бикини была с аккуратной стрижкой или полосочкой на лобке. Есть и те, кто спокойно относятся, когда в интимной зоне нетронутая «природная растительность».

«Поэтому утверждать, что это факт, который относится ко всем мужчинам, нельзя», — говорит сексолог.

Мужчины любят позу наездницы, потому что это красиво

По словам сексолога, мужчинам действительно нравится наблюдать за процессом проникновения, так как они часто видели такой сюжет в порно. Это же касается позы наездницы.

«Они любят, когда женщина сверху, но не столько для того, чтобы наблюдать, сколько, потому что в таком случае женщина как бы доминирует, и это тоже эротическая картинка из порно», — рассказала Вебер.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители