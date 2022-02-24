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1 час назад

Как не попасться в сети брачного афериста

WomanHit.ru

Будьте бдительны с новыми знакомыми.

Как не попасться в сети брачного афериста
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Все чаще можно услышать печальные истории от женщин, которые попались в ловушку брачного афериста в непростой период жизни. И что самое неприятное — количество таких историй не уменьшается. Мы решили чуть глубже изучить этот вопрос, чтобы помочь многим представительницам прекрасного пола избежать встречи с подобным типом мужчин.

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Почему брачный аферист может быть опасен

Существует мнение, что опасаться аферистов стоит обеспеченным женщинам. В реальности с таким мужчиной может столкнуться любая женщина, у которой есть доступ в интернет и открытые профили в социальных сетях. Каждая может стать жертвой мужчины, который отлично разбирается в психологии. Причем потери могут быть невероятными — самые обычные женщины, идя на поводу у чувств, лишаются буквально всего. Какие сигналы с его стороны должны вас насторожить

Он подавляет вашу бдительность

Как мы уже говорили, брачный аферист — отличный психолог. Чем ближе вы с ним знакомитесь, тем больше он «втирается» в доверие. При этом для большего эффекта он может и сам делать дорогие подарки, чтобы вы и подумать не могли, что у него проблемы с деньгами. В такой ситуации мысли о том, что ему что-то от вас нужно, уходят на второй план.

Он давит на жалость

Очень часто от афериста можно услышать печальную историю о больных родственниках, о его болезни и вообще о том, насколько все плохо в его жизни. На многих женщин такие рассказы действуют магически. Некоторые не задумываясь отправляют огромные суммы человеку, которого не видели никогда в жизни. Важно помнить, что люди, постоянно интересующиеся вашим материальным благосостоянием, всегда должны вызывать у вас вопросы.

Он не дает вам себя бросить

Как только ваш знакомый по переписке понимает, что вы «срываетесь с крючка», он начинает действовать решительно — с ним что-то случается. Такая тактика позволяет сбить вас с курса на разрыв, и вот вы уже снова волнуетесь о его состоянии. Иногда аферист начинает жесткий шантаж — если вы его бросите, он точно этого не переживет, о чем обязательно вам сообщит.

Что же делать, если вы попали в его сети

Ищите информацию

В век, когда мы сами выдаем о себе больше информации, чем когда-либо, найти интересные факты о новом знакомом часто не так уж и сложно. Если вы понимаете, что мужчина не совсем с вами искренен, не поленитесь узнать о нем чуть больше, часто жертвы брачных аферистов создают целые форумы, где делятся именами, контактами и фото этих мужчин, чтобы помочь другим женщинам избежать проблем.

Держите голову «холодной»

Чем больше малознакомый мужчина говорит вам о любви, тем больше сомнений у вас должно поселиться. Аферисту несложно сделать громкое признание, однако до действий дело редко доходит. Даже если он обещает вам золотые горы, старайтесь сохранять рациональность мышления и не спешите делать серьезные подарки или же приглашать мужчину для совместного проживания. Во всяком случае, пока хорошо его не узнаете и не будете полностью в нем уверены.

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