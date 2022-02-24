Что мужчины точно не будут терпеть в отношениях

Отношения — это тяжелый труд, в котором важны усилия обоих партнеров. Эксперты рассказали о причинах, которые могут побудить мужчину разорвать неудобный союз.

Фото: Кадр из фильма «Маленькие секреты» Кадр из фильма «Маленькие секреты»

Некоторые вещи и поступки в отношениях с мужчиной могут спровоцировать серьезные конфликты, сообщает WomanHit.

Игнор

В 21 веке женщины зачастую привыкли быть сильными и независимыми. Однако иногда такая позиция пагубно отражается на отношениях. Когда женщина полностью концентрируется только на себе и саморазвитии, забывая о партнере, в отношениях сразу начинаются конфликты. Мужчины в большинстве своем — собственники и очень болезненно реагируют на недостаток внимания со стороны партнерши. Однако в отличии от женщин, сильный пол предпочитает прямо высказывать любое недовольство и провоцирует таким образом ссоры. Эксперты советуют постараться найти золотую середину между всеми сферами своей жизни и уделять им равное количество времени.

Общение с бывшим

Даже самый тактичный и понимающий партнер будет тяжело переживать общение своей возлюбленной с бывшим. В таких ситуациях вероятность ссор и конфликтов резко возрастает — особенно, если у вас с бывшим нет общих детей и вас ничего не связывает, кроме совместного прошлого. Здесь уже придется долго и тщательно объяснять новому молодому человеку, что кроме дружбы с бывшим у вас ничего быть не может. Но учтите, что далеко не каждый мужчина готов смириться с такой ситуацией.

Использование

Да, бывают отношения из разряда: мужчина-кошелек, женщина-содержанка. В таком типе общения все держится на материальной основе по заранее обговоренным условиям. Однако зачастую женщины, жаждущие получить денег от мужчины, действуют хитростью. В таких ситуациях мужчина далеко не всегда сразу может понять, что его используют, однако слишком долго такой союз все равно не просуществует, так как в нем обычно нет привязанности и искренних чувств.