Ученые рассказали, как часто стоит заниматься сексом

Американские ученые выяснили, применимы ли количественные нормы к интимной жизни, можно ли стать счастливым, чаще занимаясь сексом и что будет, если сильно сократить количество интима в отношениях.

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Сексологи из США опросили 100 тысяч человек разного возраста и пришли к выводу, что ежедневный секс возможен только для людей в возрасте до 25 лет, которые недавно стали парой. У опрошенных более старшего возраста и с более продолжительным стажем отношений такая периодичность ассоциируется с усталостью и повинностью. Молодые, здоровые и бездетные партнеры считают, что оптимальная периодичность занятий сексом — 3-4 раза в неделю.

Исследователи также добавили, что универсального количества секса в неделю не существует — каждая пара определяет его индивидуально, в зависимости от своего физического здоровья, стадии отношений, и других факторов в конкретный момент. Однако для поддержания отношений и гармонии семейным парам все-таки следует заниматься сексом не реже раза в неделю. Опросы также показали, что уменьшение количества совместно проведенного времени приводит к ухудшению отношений и отдалению партнеров друг от друга.

Главным неожиданным открытием опроса стало то, что сексуальное желание женщин в значительной степени связано с продолжительностью отношений. Оказалось, что чем дольше длятся отношения, тем меньше представительницам прекрасного пола хочется секса. У мужчин продолжительность отношений не влияет на интенсивность желания.