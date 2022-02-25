Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+6° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
12 часов назад

Ученые рассказали, как часто стоит заниматься сексом

WMJ.ru

Американские ученые выяснили, применимы ли количественные нормы к интимной жизни, можно ли стать счастливым, чаще занимаясь сексом и что будет, если сильно сократить количество интима в отношениях.

Ученые рассказали, как часто стоит заниматься сексом
Фото: DepositphotosDepositphotos

Сексологи из США опросили 100 тысяч человек разного возраста и пришли к выводу, что ежедневный секс возможен только для людей в возрасте до 25 лет, которые недавно стали парой. У опрошенных более старшего возраста и с более продолжительным стажем отношений такая периодичность ассоциируется с усталостью и повинностью. Молодые, здоровые и бездетные партнеры считают, что оптимальная периодичность занятий сексом — 3-4 раза в неделю.

Исследователи также добавили, что универсального количества секса в неделю не существует — каждая пара определяет его индивидуально, в зависимости от своего физического здоровья, стадии отношений, и других факторов в конкретный момент. Однако для поддержания отношений и гармонии семейным парам все-таки следует заниматься сексом не реже раза в неделю. Опросы также показали, что уменьшение количества совместно проведенного времени приводит к ухудшению отношений и отдалению партнеров друг от друга.

Главным неожиданным открытием опроса стало то, что сексуальное желание женщин в значительной степени связано с продолжительностью отношений. Оказалось, что чем дольше длятся отношения, тем меньше представительницам прекрасного пола хочется секса. У мужчин продолжительность отношений не влияет на интенсивность желания.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители