Почему жены «внезапно» уходят от мужей

Многие женщины по-прежнему придерживаются более традиционных взглядов на жизнь, в основу которых заложены семейные ценности. Мы мечтаем однажды встретить суженого, выйти за него замуж, родить и воспитать общих детей, может быть, завести питомца, а дальше жить долго и счастливо. Вместе с тем ничто из этого не поможет выдержать «проверку» любви, а лишь добавит испытаний.

Фото: freepik.com freepik.com

К сожалению, идеализированные представления о семье далеко не всегда схожи с действительностью. В большинстве своем с началом совместной жизни завершается конфетно-букетный период. Тогда в дело вмешивается быт, в котором влюбленные начинают максимально близко узнавать друг друга. И даже спустя долгие годы брака отношения многих пар неизбежно движутся к их завершению, а инициаторами разрыва нередко становятся женщины. Причем порой принимают это решение внезапно, потому оставляют своих спутников в замешательстве. Так почему жены уходят от мужей?

Видео дня

«Муж объелся груш», или Причины в партнере

Очевидно, что среди самых частых причин для развода находятся измены. В таком случае дальнейшая судьба отношений зависит только от решения женщины: кто-то прощает и живет с осадком на душе, а другие вычеркивают человека из жизни. В большинстве своем даже после прощения наладить связь в паре дается нелегко. Дело в том, что доверие оказывается подорвано, а значит, будут постоянные сомнения в партнере и даже в чувствах друг к другу. И дама может в любой момент решить расстаться. Также женщины бегут от физического и эмоционального насилия. И правильно делают! В таком случае сохранять отношения опасно, даже если мужчина кажется идеальным семьянином, не имеет вредных привычек и злится только от усталости. Следующим обстоятельством назовем пристрастия. В таком случае супруг может питать интерес к алкоголю, наркотическим веществам, азартным играм и прочей незаконной деятельности. В каком-то смысле ревность со стороны мужчины помогает его спутнице осознать, что она ему небезразлична. Однако когда он чересчур подозрителен, это ни к чему хорошему не приведет. Полной противоположностью предыдущему пункту является пассивность. Женщина по природе эмоциональна, потому постоянно нуждается в реакции партнера. Если она не будет получать достаточно внимания от мужа, значит, восполнить этот недостаток поможет кто-то другой.

К этой причине еще относится и отсутствие помощи со стороны сильного пола. Ведь нет смысла от «тела», проводившего все свое время, например, на диване. Тогда все обязанности, в том числе и главы семейства, придется женщине взвалить на свои хрупкие плечи.

«В проблемах в отношениях виноваты оба...»

Только совместными усилиями и постоянной работой над отношениями реально сохранить союз крепким. К тому же существует множество факторов, которые этому активно «мешают».

Элементарно мысли о расставании приходят с осознанием, что супруги стали будто чужими друг другу. В суете современных будней в расписании «дом-работа-дом» практически не остается ни сил, ни времени на любовь. У каждого, получается, своя жизнь, а единственное, что связывает — крыша над головой.

Такого рода отчуждение возникает и из-за угасания чувств. Причем в этом никто не виноват. Совершенно нормально, что с годами люди охладевают, поскольку розовые очки и влюбленность заменяют серые будни и загруженность. Как писал Владимир Маяковский:

«любовная лодка разбилась о быт. С тобой мы в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид».

Сюда же вмешиваются и разные взгляды на жизнь. Такое положение дел выявляется спустя долгие годы совместного проживания. Зачастую причинами тому становятся ранние браки или замужество в связи с беременностью (тут же могут возникнуть несовпадения по темпераменту), а также избежание разговоров о жизненных позициях, перемены личности.

Очередным испытанием для пары является отсутствие секса. А как известно, интим очень важен для здоровых, гармоничных и продолжительных отношений. Если муж по каким-то причинам не будет удовлетворять супругу, тогда тоже найдется тот, кто сумеет утолить ее желание.

«Дело не в тебе»: женские причины развода

В некоторых случаях мужчина и вовсе оказывается, скажем так, жертвой обстоятельств, когда его дама сердца самостоятельно пришла к решению расстаться. Причины могут быть довольно-таки меркантильными, если желания выросли больше возможностей партнера, и скрываться за активной работой тараканов в голове.

Однажды каждый человек может пересмотреть свою жизнь и понять, что не хочет продолжения в том или ином ключе. Например, жена, жаждущая развода, может быть просто запутана, перегружена, отчего хочет перемен. Бывает, беспокойство вызывают и отношения, когда мы перестаем видеть их смысл и перспективы. А может, и вовсе она осознала, что прошла любовь...

Как понять, что чувств к мужу больше нет