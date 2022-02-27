73-летняя женщина нашла любовь и стала звездой

«Жизнь — такая странная штука. Проведя почти четыре десятилетия в браке, я не думала, что стану одинокой в 70 лет. И точно не ожидала, что найду настоящую любовь в 73 года в разгар пандемии. А теперь вот это!», — написала она в Twitter и показала фото с обручальным кольцом.