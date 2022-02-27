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9 часов назад

73-летняя женщина нашла любовь на сайте знакомств и стала звездой в соцсетях

Диана Товсепова

Если вы думали, что влюбленность — удел молодых, то самое время изменить свои убеждения. О том, как 73-летняя женщина нашла свою любовь в современном мире в пандемию — в материале "Рамблера".

73-летняя женщина нашла любовь и стала звездой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

73-летняя Крол Мэк из калифорнийского города Вентура могла бы просто наслаждаться теплом в самом солнечном штате Америки, но ей хотелось любви. И она ее нашла.

«Жизнь — такая странная штука. Проведя почти четыре десятилетия в браке, я не думала, что стану одинокой в 70 лет. И точно не ожидала, что найду настоящую любовь в 73 года в разгар пандемии. А теперь вот это!», — написала она в Twitter и показала фото с обручальным кольцом.

Twitter

Пост стал вирусным и Кэрол рассказала свою историю детальной. Оказалось, что женщина развелась с мужем из-за предательства.

«Я не теряла мужа. Я выгнала его, когда узнала, что у него есть другая женщина. И с тех пор я никогда не оглядывалась назад», — призналась она.

Twitter

И, как водится в 21 веке, не обошлось без интернета. Любовь пришла к Кэрол на сайте знакомств.

«Я думаю, это настоящая удача! Я разместила свой профиль на Match и получила много странных откликов, но нашла один хороший, от человека моего возраста, профессора колледжа, как и я, с похожими взглядами. Все может быть, но я думаю, это был редкий случай!», — рассказала Мэк.

История вдохновила многих пользователей и получила сотни восхищенных комментариев.

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