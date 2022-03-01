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11 часов назад

Эксперт рассказал, сколько россиян имеют проблемы с эрекцией

WMJ.ru

Врач-уролог-андролог, доктор медицинских наук Ника Ахвледиани рассказала о проблемах мужского сексуального здоровья.

Эксперт рассказал, сколько россиян имеют проблемы с эрекцией
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

По словам Ахвледиани, чаще всего мужчины страдают от трех заболеваний половой сферы. Первое из них — ранее семяизвержение. Около 30% мужчин имеют те или иные признаки слишком быстрого семяизвержения.

Есть и второе — эректильная дисфункция. В мире от ее страдают около 16% мужчин, а в России, по словам врача, это состояние встречается чаще. Ученые пришли к выводу, что нарушение эрекции отмечается почти у половины мужчин, проживающих в нашей стране.

Третье состояние, которое часто вынуждает мужчин обращаться к врачу — это инфертильность или бесплодие. Около 15% пар страдают бесплодием в мире. В России статистика не очень отличается. Около половины случаев связаны с мужским фактором,

— сказал уролог.

А вот почему после секса бывает грустно и как с этим справиться.

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