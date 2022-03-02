Как помочь мужчине задержать удовольствие

Часто именно женщины жалуются на своих партнеров, со словами о том, что они слишком быстро заканчивают в постели и не успевают доставить им удовольствие. Хотя кого такое не расстроит, ведь какими бы ни были отношения, но почувствовать себя как на небе, хоть изредка, но хочется. Неудивительно, что недовольство продолжительностью близости может разрушить отношения как в спальне, так и вне ее. Но есть ли способы решить эту проблему?

Фото: Кадр из фильма «Любовь и другие лекарства» Кадр из фильма «Любовь и другие лекарства»

Очень неприятно, когда ваш партнер быстро кончает во время секса, а затем просто прекращает всякую активность. Еще хуже, если он при этом говорит «было потрясающе», поворачивается на бок и засыпает. По статистике, от 40 до 70 процентов мужчин подвергнуты преждевременному семяизвержению. С чем же связана такая проблема и есть ли способы с ней справиться?

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1. Выбирайте позы с умом

Некоторые позы в сексе могут заставить его кончать гораздо быстрее. Другие наоборот, могут помочь ему продержаться намного дольше. Лучшие позиции — это те, в которых вы находитесь сверху, или боковые, такие как, «ложка». Более сложная позиция для того, чтобы мужчина продержался дольше — миссионерская, сзади на четвереньках или стоя. Идея заключается в том, что мужчине полезно оставаться физически более расслабленным, поэтому любая поза, в которой ему приходится напрягать все силы, скорее всего, не поможет ему контролировать эякуляцию.

2. Используйте лубрикант

Если во время секса ваш партнер испытывает слишком сильное физическое давление на головку члена, это может заставлять его кончать быстрее. Поэтому, если вам не хватает естественной смазки, купите качественный лубрикант. Если же ваш партнер слишком увлечен и спешит приступить к проникающему сексу, постарайтесь выдержать паузу до момента, пока не почувствуете, что полностью разогрелись.

3. Чаще занимайтесь сексом

Если вы редко занимаетесь сексом, партнер постоянно будет чувствовать себя возбужденным как подросток, и в момент близости точно не сможет себя долго контролировать. Практика помогает совершенствоваться во всем, поэтому вам стоит выработать привычку к регулярному сексу и возможно тогда партнер перестанет кончать так быстро.

4. Установите правильный темп

Постарайтесь замедлиться, расслабиться и насладиться сменой темпа. Возможно, вашему партнеру также будет полезно иногда прекращать глубокие толчки и просто делать более мелкие, пока он немного не успокоится. А если и это уже слишком, он может полностью отстраниться и заняться с вами оральным сексом, пока уровень его возбуждения не снизится достаточно.

5. Работайте над стрессом

Если партнер испытывает беспокойство и стресс по поводу того, как доставить вам удовольствие, напряжение от этого может повлиять на продолжительность вашего полового акта. Поэтому, даже если он каждый раз кончает очень быстро, дайте ему почувствовать, что вы по-прежнему получаете огромное удовольствие от совместной интимной жизни, это поможет в долгосрочной перспективе.

6. Развивайте контроль над эякуляцией естественным путем

Есть несколько эффективных техник, которые вы можете применять во время занятий любовью, чтобы помочь своему партнеру научиться контролировать уровень возбуждения. Для того чтобы увидеть хорошие результаты может потребоваться время, но попробовать стоит, поскольку в долгосрочной перспективе это поможет сэкономить деньги и избежать приема лекарств. Относительно простой техникой, которую можно попробовать, является метод «старт-стоп», который он может практиковать самостоятельно или вместе с вами. Существуют и другие способы, такие как техника сжатия и упражнения кегеля.

7. Идите на второй заход

Ваш партнер, скорее всего, продержится дольше во второй раз. Поэтому не позволяйте сексу закончиться только потому, что он кончил один раз. Продолжайте наслаждаться друг другом другими способами, и когда он будет готов снова, то скорее всего сможет лучше контролировать свое возбуждение.

8. Не забывайте дышать

Дыхание может играть важную роль. Напомните ему о необходимости замедлиться и сделать более длинный и глубокий вдох, если его дыхание становится быстрым и поверхностным. В более широком смысле, постарайтесь помочь ему расслабиться во время секса. Если вы чувствуете, что он напрягается, расслабьте его массажными движениями или успокаивающими словами.

9. Прелюдия, и побольше

Идея заключается в том, чтобы с помощью прелюдии уравновесить уровень возбуждения. Мужчины иногда заводятся быстрее и сильнее, чем женщины. Поэтому вначале лучше сосредоточиться на своем удовольствии, а не спешить с оральным или проникающим сексом. Когда вы в конце концов займетесь сексом, партнеру не придется долго сдерживать оргазм, поскольку вы уже будете более возбуждены от прелюдий.

10. Спрей пролонгатор

Десенсибилизирующие спреи особенно полезны для мужчин, страдающих преждевременной эякуляцией из-за физической чувствительности. Они содержат специальное вещество, которое снижает чувствительность — обычно это бензокаин или лидокаин. Спрей создает десенсибилизирующую пленку вокруг пениса, чтобы уменьшить чувствительность без какого-либо эффекта онемения. Достаточно нанести средство за 5-10 минут до секса, и оно снимет возбуждение и даст мужчине возможность продержать в постели значительно дольше.

11. Замедляющие презервативы

Замедляющие презервативы, как и спреи, также содержат специальный компонент. Они помогают задержке эякуляции, делая сексуальный акт более продолжительным. Эффект достигается благодаря действию местного анестетика — хлоргидрат лидокаина. Поэтому, если у вашего партнера нет проблем с ношением презервативов в целом, они могут помочь ему контролировать себя. Их также очень легко найти, они продаются во многих аптеках и большинстве магазинов для взрослых.