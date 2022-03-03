Что сделать, чтобы поза «69» удалась

Поза «69» — это одна из самых популярных и известных в сексе. Однако, многим кажется, что она неудобная, сложная и обоим партнерам приходится стараться одинаково. Есть ли способы облегчить ее выполнение и сделать все правильно?

«69» — это классическая секс-поза, когда два партнера одновременно занимаются оральным сексом друг с другом. Она получила свое название потому, что когда два человека занимаются ею, их соединенные тела кажутся изогнутыми, как цифры 6 и 9 рядом друг с другом. Термин происходит от французского soixante-neuf (буквально «шестьдесят девять») и используется уже несколько сотен лет. Однако, чтобы эта поза приносила партнерам только взаимное удовольствие, им следует придерживаться нескольких простых правил.

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1. Комфорт превыше всего

Прежде всего, делайте то, что удобно вам обоим. Трудно получить удовольствие, если вы испытываете физический дискомфорт. Если у одного из участников чувствительный рвотный рефлекс или клаустрофобия, подумайте о том, чтобы лечь на бок или чтобы партнер был сверху. Не пытайтесь преодолеть дискомфорт только для того, чтобы доставить удовольствие партнеру, это заранее проигрышная ситуация.

2. Используйте реквизит

Иногда бывает трудно дотянуться до партнера под нужным углом, или может начать болеть шея. В этом случае вы можете подпереть себя подушкой, чтобы обеспечить нужную высоту или угол.

3. Достаньте вибратор

Куннилингус в такой позе может быть неловким, независимо от количества подушек. Держите под рукой небольшой вибратор или попросите партнера стимулировать вульву в дополнение к воздействию языком.

4. Смазка, смазка, смазка

Иногда становится трудно поддерживать рот влажным, когда долго доставляешь удовольствие партнеру, поэтому держите под рукой смазку на случай, если она понадобится. Если вам не нравится вкус смазки, вы можете выбрать что-нибудь ароматизированное — только убедитесь, что оно не содержит глицерин, который может вызвать у вас дрожжевую инфекцию.

5. Сделайте разминку

Занятия сексом в позе 69 требуют изрядной силы и выносливости, поэтому вам стоит заняться силовыми упражнениями, чтобы облегчить себе задачу. Кроме того, в зависимости от вашего тела и тела вашего партнера, может потребоваться повышенная гибкость в шее, плечах и спине. Если вы чувствуете, что ваше тело сковано во время секса, это может стать отличной причиной для посещения занятий йогой.

6. Меняйте позы

Если от долгого лежания на боку у вас болит спина или бедра, пусть один партнер лежит на кровати, свесив голову, а другой лежит сверху и поддерживает себя руками. Может быть практически невозможно достичь оргазма, если вы испытываете нежелательную физическую боль или дискомфорт. Простая смена позы может значительно улучшить ощущения.

7. Делайте перерывы

Бывает трудно сосредоточиться на собственном оргазме, когда вы пытаетесь доставить удовольствие партнеру. Если вы поняли, что играете в одни ворота, то полезно будет немного отвлечься. Не стесняйтесь делать перерывы то тут, то там. Это ведь не марафон.

8. Помните о гигиене

Все тела имеют запахи и ароматы, они естественны, здоровы и сексуальны. Быстрый душ перед сексом поможет вам полностью сосредоточиться на работе, а не беспокоиться о том, как от вас пахнет.