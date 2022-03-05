Как понять, что у мужчины действительно есть чувства к вам

Некоторые люди, особенно представители мужского пола, обычно скупы на эмоции. Они не считают важным говорить о любви, чем пугают своих избранниц. Женщины в таком случае начинают сомневаться в чувствах и намерениях возлюбленного. Но узнать об их отношении можно по поступкам.

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В первую очередь о том, что женщина небезразлична мужчине, говорит его желание общаться с ней. Он будет стараться в любую свободную минуту связаться с вами, даже если получится это только с помощью сообщений в социальных сетях. К тому же он гарантированно найдет время для встречи и никогда не воспользуется нелепыми оправданиями. Так как для действительно заинтересованного кавалера важно часто видеться.

Также намного больше скажут о чувствах не серенады под окном, а забота. Она может проявляться в чем угодно. Например, вы возвращаетесь домой в позднее время, он встретит вас или заберет из определенного места, когда на улице холодно, любящий мужчина проконтролирует, тепло ли вы одеты, и поможет с домашними делами.

Выражать свою любовь мужчины могут и через подарки. Причем тогда не имеет значения размер его кошелька и стоимость сюрприза, а главным считается внимание. Зная свою даму, он может сделать приятно недорогим, но символичным презентом.