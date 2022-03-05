Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
7 часов назад

Как понять, что у мужчины действительно есть чувства к вам

Passion.ruPassion.ru

Некоторые люди, особенно представители мужского пола, обычно скупы на эмоции. Они не считают важным говорить о любви, чем пугают своих избранниц. Женщины в таком случае начинают сомневаться в чувствах и намерениях возлюбленного. Но узнать об их отношении можно по поступкам.

Как понять, что у мужчины действительно есть чувства к вам
Фото: Passion.ruPassion.ru

В первую очередь о том, что женщина небезразлична мужчине, говорит его желание общаться с ней. Он будет стараться в любую свободную минуту связаться с вами, даже если получится это только с помощью сообщений в социальных сетях. К тому же он гарантированно найдет время для встречи и никогда не воспользуется нелепыми оправданиями. Так как для действительно заинтересованного кавалера важно часто видеться.

Также намного больше скажут о чувствах не серенады под окном, а забота. Она может проявляться в чем угодно. Например, вы возвращаетесь домой в позднее время, он встретит вас или заберет из определенного места, когда на улице холодно, любящий мужчина проконтролирует, тепло ли вы одеты, и поможет с домашними делами.

Выражать свою любовь мужчины могут и через подарки. Причем тогда не имеет значения размер его кошелька и стоимость сюрприза, а главным считается внимание. Зная свою даму, он может сделать приятно недорогим, но символичным презентом.

Еще одним признаком теплых чувств является физический контакт. Поцелуи, объятия, секс, держание за руки — все это символика любви. Об этом сообщает «Русское радио».

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители