Как отсутствие секса влияет на здоровье

Люди могут долго не заниматься сексом по разным причинам. Иногда притяжение между партнерами ослабевает, что приводит к отсутствию сексуальной активности, в других случаях люди слишком заняты или устают. Что же происходит, если долгое время не заниматься сексом?

Фото: Кадр из фильма «Как малые дети» Кадр из фильма «Как малые дети»

У людей бывают периоды «тишины» в спальне по самым разным причинам. Может быть, они заняты или одиноки, или они просто решили, что им нужен сексуальный перерыв. Однако если такая пауза длится достаточно долго, то она может повлиять на ваше тело и некоторые аспекты жизни. При этом важно помнить, что не существует «правильного» количества секса для каждого.

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Преимущества регулярного секса

Иммунная система

Регулярный секс улучшает иммунную систему и подготавливает организм к борьбе с болезнями за счет выделения эндорфинов. Это означает, что если заниматься сексом реже, то это может привести к более частым заболеваниям, таким как простуда или грипп. В одном исследовании сообщалось, что в образцах слюны студентов колледжа, которые регулярно занимались сексом, была обнаружена более высокая концентрация определенных антител, называемых иммуноглобулином-А, которые борются с простудой.

Здоровье влагалища

Занятие сексом после долгого перерыва может быть некомфортным. Женскому организму требуется больше времени, чтобы возбудиться и выработать достаточное количество смазки, чтобы близость была легкой и комфортной. Регулярный секс или мастурбация могут поддерживать ткани влагалища в здоровом состоянии благодаря улучшению кровотока.

Боли при месячных

Некоторые люди считают секс отличным средством от менструальных спазмов. Повышение уровня эндорфинов, вызванное сексом, а также сокращения матки, которые происходят при оргазме, помогают облегчить боль при месячных. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, необязательно заниматься сексом — мастурбация может дать тот же эффект.

Здоровье сердечно-сосудистой системы

Если вы не занимаетесь сексом регулярно, у вас повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо того, что половой акт является источником физической нагрузки, он помогает поддерживать баланс эстрогена и прогестерона, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что происходит, когда вы не занимаетесь сексом

Психическое здоровье

При занятии сексом в организме выделяются эндорфины и гормон окситоцин. Эти нейрохимические вещества могут помочь справиться с последствиями тревоги или стресса. Окситоцин обладает дополнительным преимуществом — он помогает заснуть. Если вы не занимаетесь сексом регулярно, то организм может выделять эти гормоны реже, что может затруднить борьбу со стрессом.

Либидо

Удивительно, но длительное отсутствие секса может привести к полной потере интереса к нему. Чем больше вы занимаетесь сексом, тем больше вам хочется заниматься сексом, то есть регулярный секс повышает либидо.

Здоровье отношений

Для многих пар регулярная половая жизнь является важным способом поддержания их отношений. Регулярный секс также часто приводит к улучшению общения. Как правило, пары, которые занимаются сексом чаще, чувствуют большую эмоциональную привязанность и связь по сравнению с теми, кто делает это реже. Для некоторых людей отношения с партнером становятся более напряженными, и они перестают чувствовать связь, если перестают заниматься сексом.

Преимущества длительного отсутствия секса

Многие люди предпочитают не заниматься сексом по разным причинам. Некоторым это не нравится или не интересно, другие считают, что это отвлекает их от того, что действительно важно. Хотя занятие сексом может положительно сказаться на вашем здоровье, отсутствие секса тоже имеет свои преимущества. Среди положительных побочных эффектов длительного отсутствия секса можно назвать следующие:

Вы не должны беспокоиться о беременности. Хотя сегодня существует множество очень эффективных методов контрацепции, единственный 100% абсолютный, самый надежный способ не забеременеть — это не заниматься сексом. У вас меньше шансов подхватить инфекции. Вы лучше узнаете себя. Иногда людям трудно сосредоточиться на своем удовольствии, когда они занимаются сексом с кем-то другим. В отсутствии секса вы можете потратить время на то, чтобы понять, что вам нравится в мастурбации. Если вы решите снова стать сексуально активным, то сможете поделиться этой информацией с партнером, чтобы сделать секс еще более приятным. Иногда воздержание от секса необходимо после болезни или медицинских процедур, и это может даже помочь ускорить процесс выздоровления. Длительное воздержание от секса может быть неприятным, если вы предпочитаете вести активную половую жизнь. Однако период воздержания может стать возможностью для личностного роста и любви к себе.

Сексуальная активность способна улучшать или поддерживать здоровье на разных уровнях, но это не означает, что вы должны заниматься сексом, чтобы оставаться здоровой. Помните, что у каждого человека свои желания и потребности в сексе.