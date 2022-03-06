Как весна влияет на сексуальное влечение женщин и мужчин

Весна — долгожданный период после затянувшихся зимних дней. Все вокруг начинает цвести и пахнуть. Солнце нежно пригревает, тает снег, сквозь который пробивается зеленая трава, бегут ручьи, на деревьях набухают почки... Причем в этот период пробуждается не только природа, но и люди. Когда мы просыпаемся после «спячки», в организме происходят изменения и начинают играть гормоны. В результате увеличивается сексуальное желание. Недаром же этот сезон называют временем любви.

Как на сексуальное влечение влияют гормоны

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В зимние месяцы мы пребываем в своеобразном сонном состоянии, вызванном гормоном мелатонином. Обычно его выработку провоцирует сокращение продолжительности светового дня, а также серость будней и низкие температуры. Тогда нередко отмечается апатия и упадок сил, поэтому в большинстве своем с ноября по февраль хочется постоянно находиться в теплой кровати, укутавшись в одеяло, а лучше в объятиях любимого. Но наступление весны меняет ситуацию и позволяет себя чувствовать гораздо сексуальнее и увереннее.

С приходом тепла и большего количества солнца значительно улучшается эмоциональная составляющая. Но вместе с тем активизируются многие гормоны, которые позволяют испытывать сильное сексуальное влечение. Среди них оказываются повышающий настроение серотонин, придающий энергию кортизол и дофамин, позволяющий ощущать счастье. В результате увеличивается и концентрация половых гормонов, которые способствуют повышению либидо. Поэтому на период с марта по май обычно приходится пик сексуального желания у обоих полов.

Как известно, на половое влечение у женщин влияет гормон эстроген. Его уровень зависит от различных факторов: от возраста до психологического состояния. Эстроген отвечает за множество функций в женском организме и воздействует на всю гормональную систему, в том числе сказывается на чувствительности и либидо.

У мужчин за половое возбуждение отвечает тестостерон. Если сравнивать с зимой, в весеннее время значительно увеличивается количество солнечных дней. Благодаря этому человек перестает испытывать дефицит витамина Д. Когда показатели полезного элемента оказываются в норме, организму легче вырабатывать больше мужского гормона и сдерживать уровень мелатонина в рамках нормы. Соответственно, у представителей сильного пола наблюдается прилив сил, улучшение настроения и увеличение желания физической близости.

Что еще влияет на либидо

Конечно, сексуальное влечение зависит не только от времени года и количества определенных гормонов в организме. На либидо действуют генетика, заболевания, медикаменты и прочие факторы, которые обсудим далее.

Время суток

На сексуальную энергию влияют внутренние часы человека. Причем у мужчин и женщин они совершенно разные. Считается, что у одних пик половой активности приходится на раннее утро, тогда как у вторых наибольшее возбуждение отмечается вечером.

Цикл

Представители сильного пола наиболее страстны, когда тестостерон находится на пике. А со снижением концентрации соответствующего гормона у них ослабевает и либидо.

У женщин тяга к сексу отчасти зависит от менструального цикла. Наиболее сильное влечение появляется в середине цикла. Этот период приходится близко к овуляции, что обусловлено детородной функцией, поскольку тогда появляются высокие шансы забеременеть. Примерно за 5 дней до и столько же после, дамы достигают пика желания, а затем оно постепенно угасает и снова набирает обороты уже в следующем цикле.

Образ жизни

Привычки человека могут как поспособствовать его сексуальности, так и лишить страсти. Очевидно, что курение, алкоголь, отсутствие активности, неправильное питание, нарушенный режим сна, стресс и прочие факторы негативно сказываются на общем здоровье. В таком случае неизбежно страдает и интимная жизнь.

Отношения

Считается, что секс — залог счастливой семьи. Однако это работает и в обратном порядке, в котором отношения между партнерами влияют на желание интима в паре. Причем столкнуться с проблемами в постели люди рискуют даже в первый год брака. Несмотря на то что чувства еще достаточно свежи, все равно может теряться интерес друг к другу. В том числе по этой причине не всем удается отметить ситцевую свадьбу, а приходится разводиться.

Эмоциональное состояние