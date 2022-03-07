«Уезжай, разводись, оставляй жену»: 9 экстремальных историй о любви

На этой неделе мы проснулись в новом времени, в новом мире и язык у нас тоже новый. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы так или иначе говорим о событиях последних дней, только в контексте отношений и любви. Раз мы живем во время исторических событий, то и отношения наши переживают экстремальные испытания.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

В этой серии вы услышите девять историй от девятерых разных человек, которые живут в разных странах и рассказывают о разном. Если просто — они отвечают на вопрос «как ты». Если сложно — они размышляют о жизни, любви, конфликтах, цене свободы, прошлом и будущем.

Таймкод:

00.56 — История 1. Просто скажи, что ты жив

08.46 — История 2. Все свои, а ты чужой среди своих. Всегда

13.35 — История 3. Цена свободы и ее последствия

18.15 — История 4. Когда любовь оказалась на другом берегу

22.23 — История 5. Сын Лоры и Берлинская стена

31.30 — История 6. Мой муж — военный корреспондент

38.40 — История 7. Британия никогда не была так далеко

42.50 — История 8. Это не страх, а мой выбор

48.07 — История 9. Внутренняя война закончится, а внешняя?

В подкасте участвовали:

Даша Краснова и 9 прекрасных и смелых людей. Спасибо вам за то, что доверили мне свои чувства.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий