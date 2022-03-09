7 советов для идеальных оральных ласк

Каждый мужчина мечтает о девушке, которая умеет делать минет, и это неудивительно, ведь этот вид секса доставляет им огромное удовольствие. Однако многие женщины не любят это делать и даже отказываются. Есть ли способы не только удовлетворить мужчину, но и самой получить удовольствие?

Фото: Кадр из фильма «Азартные игры» Кадр из фильма «Азартные игры»

Саманта из популярного сериала «Секс в большом городе» обожала этот вид секса и совершенно не стеснялась. Конечно, речь идет об оральном сексе — минете. Хотите узнать, как сделать идеальный минет и самой получить удовольствие? Рассказываем!

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1. Будьте полны энтузиазма

Безусловно, правило номер один для хорошего минета — это желание сделать его качественно. Ваш партнер точно получат максимум удовольствия, если будет знать, что вам нравится процесс и вы тоже им наслаждаетесь. Если женщина искренне хочет доставить мужчине оральное удовольствие, это уже 90% успеха. Однако не стоит притворяться, что вам нравится делать что-то в спальне, если вам это откровенно не так. В таком случае просто обсудите свои желания и ограничения с партнером.

Несколько способов показать свой энтузиазм:

Установите зрительный контакт. Не смотрите все время не мигая, но делайте сознательные паузы, чтобы перевести взгляд с члена на его глаза. (Это отличный момент для того, чтобы похлопать ресницами и показать что ты — сексуальная красотка). Скажите партнеру, как вы возбуждены. Расскажите, как сильно он входит в ваш рот и как это вас возбуждает. Спросите, чего он хочет. Просьба об обратной связи показывает, что вам не все равно и вы хотите доставить своему партнеру максимум удовольствия. Вы можете спросить «как ощущения?» прямо перед тем, как снова взять пенис в рот или в середине процесса. Попробуйте попросить его взять вас за руку и сжимать ее каждый раз, когда ему становится хорошо. Так вам будет легче определить, какие движения ему действительно нравятся, и это придаст вам уверенности.

2. Привлеките свои руки

Минет может считаться оральным сексом, но это не значит, что всю работу должен делать ваш рот. Рот обеспечивает влажность, а руки — плотность. Если ваша челюсть начинает болеть или уставать через несколько минут после начала процесса, скорее всего, вы слишком сильно всасываете ртом. Поэтому переложите часть работы на руки, рассчитывая на их давление.

Когда вы немного разогреетесь:

Обхватите член доминирующей рукой, затем добавьте рот; Соедините руку с губами, например, прижмите указательный и большой пальцы (которые изображают знак «О») к губам и держите их сжатыми; Двигайте рукой и губами вверх и вниз по пенису; Если его пенис больше среднего, вы можете держать рот на одном месте и двигать мокрой рукой вверх и вниз по отдельности.

Затем вы можете немного разнообразить технику движений руками. Попробуйте твист: держа рот на пенисе (это все еще оральный секс), вращайте свое запястье по часовой стрелке, двигая рукой вверх и вниз. Привлеките к игре другую руку, как только вы освоитесь. Сосредоточьтесь не только на пенисе, некоторым нравится стимуляция сосков, прикосновения к ноге. Сделайте это полноценным чувственным опытом, не ограничиваясь только областью таза.

3. Не бойтесь добавлять слюну

Для хорошего минета нужно много слюны. Не стоит слишком стараться до такой степени, что ваша рука будет скользить повсюду, но постарайтесь добавлять влажности каждый раз, когда пенис начинает казаться немного сухим. В связи с этим не помешает держать поблизости стакан воды для предотвращения сухости во рту — она может вам понадобиться.

4. Держите язык мягким и свободным

Во время минета ваш язык обеспечивает тепло, текстуру и влажность. Чтобы максимизировать эти ощущения, держите язык мягким во рту, когда вы двигаетесь вверх и вниз, а затем используйте кончик языка для обведения головки и уздечки. Эти две области, особенно уздечка, полны нервных окончаний, так что ожидайте, что ваш партнер сойдет с ума. Вы также можете использовать плоскую сторону языка, чтобы лизать от основания ствола до самого кончика и вниз, или сделать несколько движений языком.

5. «Фиолетовый»

Когда вы сосете, старайтесь держать губы в слегка рыбьей позе — представьте, что вы собираетесь сказать «фиолетовый». Это слово естественным образом деформирует ваши губы в идеальную форму: они слегка изогнуты и похожи на подушечки, что делает их более влажными и создает идеальное всасывание.

6. Смените визуальный ряд

Огромное значение при минете имеет визуальная составляющая. Если кто-то лежит на кровати, а вы находитесь между его ног, попробуйте перейти на сторону. Подумайте о том, чтобы изменить «традиционный» вид. Это также позволит вашему партнеру полностью рассмотреть ваше потрясающее тело, так что подмигните ему и примите позу. Вы также можете попробовать расположиться в разных местах комнаты, например, пусть ваш партнер стоит у стены, а вы стоите перед ним на коленях. Вы даже можете расположиться перед зеркалом, чтобы можно было рассмотреть себя со всех сторон.

7. Попробуйте сделать «глубокое горло»

Глубокая глотка — это когда вы берете член в рот так глубоко, что он оказывается в горле — это определенно продвинутый навык. Почему? Два слова: рвотный рефлекс. У некоторых людей рвотный рефлекс активируется легче, чем у других, но если вы сможете его натренировать, то точно удивите своего партнера моментами глубокого глотания. Только делайте это осторожно и только тогда, когда вы можете нормально дышать через нос. Ни один пенис не стоит того, чтобы из-за него задыхать