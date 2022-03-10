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2 часа назад

Прожившие без ссор 30 лет супруги назвали правила счастливого брака

Lenta.ruLenta.ru

В Вирджинии, США, супруги прожили в браке без ссор 30 лет и назвали правила счастливой семейной жизни. Их историю публикует New York Post.

Прожившие без ссор супруги назвали секрет семейного счастья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лайф-коуч Ханна Кили и ее муж, специалист по маркетингу Блэр Кили, утверждают, что у них не было ни одной ссоры за 30 лет совместной жизни. Более того, по их словам, они ни разу не повышали друг на друга голос, в том числе во время воспитания семерых детей, которые уже выросли.

Пара подчеркнула, что отношения — это навык, а не дар, и поэтому над ними необходимо работать.

«Мы с самого начала решили, что наш брак достаточно важен, чтобы развивать навыки общения. У наших с мужем родителей долгие и здоровые отношения, поэтому мы учились тому, что делать, а чего не делать, наблюдая за ними», — объяснила Ханна.

Первое правило американцев — важно делиться чувствами и ожиданиями с партнером. Чтобы не доводить до ссор и злости друг на друга, супруги открыто говорят, что они ощущают и какие эмоции испытывают. Второе правило — бросать друг другу вызовы и помнить, что партнер не отвечает за ваше счастье. Кили объяснили, что счастливый брак во многом строится на одинаковом темпе развития супругов и умении поддержать друг друга.

Также пара посоветовала следить за языком тела партнера и общаться не только вербально, не ложиться спать до тех пор, пока не наступит примирение, забыть слово «должен» и чаще демонстрировать любовь. Супруги уверены, что важная составляющая счастливого брака — открытое общение друг с другом.

«Возможно, самое лучшее, что вы можете сделать для своего брака, — это поверить, что гармония в этом партнерстве не только возможна, но и легко достижима», — заключила Ханна.

Ранее пять проживших более 50 лет вместе супружеских пар поделились секретами счастливых отношений в День всех влюбленных. Супруги считают секретом счастливой семейной жизни терпимость, верность данным клятвам и умение принимать точку зрения другого.

Любовь,
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