Почему мужчина не может достичь пика в постели

О женской сексуальности говорят много: то с оргазмом проблемы, то с возбуждением. Но и у мужчин случаются осечки, о которых они обычно молчат, хотя на самом деле трудности с эякуляцией довольно распространенное явление среди представителей сильного пола. Каковы же причины этого недуга и можно ли с ним бороться?

Фото: Кадр из фильма «Этот смутный объект желания» Кадр из фильма «Этот смутный объект желания»

По данным врачей, задержка эякуляции проявляется по-разному: пожизненная, приобретенная, генерализованная и ситуационная. Пожизненная означает, что мужчина никогда не мог кончить, приобретенная — что кто-то раньше мог кончить, а теперь не может, генерализованная — что кто-то постоянно испытывает трудности, а ситуационная — что кто-то может кончить только в определенных ситуациях, в определенной позе, с определенным партнером и т. д. Довольно сложно разобраться с такой проблемой, но все же чтобы лучше понять, что происходит, нужно услышать от партнера о его прошлом опыте. Однако прежде чем говорить об этом со своим мужчиной, возможно, вам будет полезно иметь представление о некоторых причинах, почему представители сильного пола иногда не могут кончить, и почему обычно происходит отсроченный оргазм.

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1. Ему не хватает стимуляции

Мужчины и женщины испытывают удовольствие с разной интенсивностью, и ваш партнер может находиться на нижней границе спектра. Если он не испытывает сильных ощущений во время секса, ему может быть трудно достичь оргазма. Приложите усилия, чтобы задействовать больше чувств во время близости. Добавьте больше стимуляции в вашу сексуальную жизнь, говоря друг другу грязные слова, громко стоная, наблюдая за собой в зеркало, зажигая ароматические свечи, слушая сексуальную музыку или просматривая порно. Для более ярких ощущений попробуйте использовать вибрирующее кольцо для члена или вибратор. Использование смазки также поможет легкому скольжению и более интенсивным ощущениям.

2. Ему нужно больше прелюдии

Возможно, вашему парню нужно больше стимуляции, поцелуев или объятий, прежде чем вы двое перейдете к половому акту. Если вы обычно не устраиваете долгих прелюдий перед сексом, попробуйте поработать руками или сделать минет в течение 10-15 минут, а затем начните заниматься сексом, когда он скажет, что готов.

3. Он чувствует давление

Оргазм — это не только физическое, но и психическое состояние. Большинство мужчин в наши дни испытывают огромное давление, требующее «показать себя» в спальне. Возможно, он настолько сосредоточен на том, как быть хорошим любовником или почему он не кончает, что не уделяет достаточно внимания собственному удовольствию. Скажите что-нибудь вроде: «Я не хочу ставить тебя в затруднительное положение, но я заметила, что ты обычно не испытываешь оргазма во время секса. Мне не нужно, чтобы ты испытывал оргазм, но я просто хочу убедиться, что ты хорошо проводишь время». Возможно, сначала он будет смущаться или защищаться, но это даст ему понять, что вы хотите, чтобы он получил удовольствие. Или попробуйте заняться сексом без оргазма — примите вместе ванну, сделайте друг другу массаж. Узнайте, что приятно вам обоим.

4. Он боится попросить о том, чего хочет

Большинству людей трудно выразить то, что им нужно в постели, а это значит, что многие из них занимаются сексом, который их не устраивает. Ваш партнер может хотеть осуществить свои необычные фантазии или взять на себя больше власти, но стесняется об этом говорить. Он может хотеть, чтобы вы стимулировали его по-другому, или может просто чувствовать себя слишком неловко, чтобы попросить вас сменить позицию. Не спрашивайте партнера о желаниях прямо в разгар секса: этот вопрос создает слишком большое давление. Предложите ему более открыто заявить о своих желаниях, рассказав о своих. А после секса расскажите ему, что вам действительно понравилось в тот раз, и попросите тоже высказать свое мнение.

5. У него пониженное либидо

Наше общество склонно считать, что мужчины — это неутомимые любовники, которые готовы заниматься сексом при любой возможности. Однако на самом деле довольно многие представители сильного пола имеют пониженное либидо (или оно вообще отсутствует). Поэтому, возможно, ваш партнер просто заставляет себя заниматься сексом в те моменты, когда на самом деле не испытывает сильного желания.

Поскольку этот вопрос может быть очень щепетильным, постарайтесь говорить об этом мягко. Задайте своему мужчине вопросы из разряда: «Как ты относишься к нашей сексуальной жизни?», «Как часто ты хотел бы заниматься сексом?» и «Чувствуешь ли ты когда-нибудь давление, заставляющее тебя заниматься сексом, когда у тебя нет настроения?». А еще попробуйте выяснить, какой вид физической близости, помимо проникающего секса, ему нравится.

6. Возможно, у него проблемы со здоровьем

Задержка эякуляции может быть вызвана целым рядом медицинских факторов, включая лекарства, травмы, болезни сердца, проблемы с простатой, инфекции мочевыводящих путей, гормональные проблемы или неврологические заболевания. Поскольку существует много потенциальных причин, важно пройти обследование у врача.

7. Ему не нужен оргазм

Все люди разные, когда дело доходит до секса. Вполне возможно, что он испытывает удовлетворение без оргазма и ему просто нравится доставлять вам удовольствие.