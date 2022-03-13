Чего ждут в постели мужчины разных возрастов

Порадовать его игрушкой или достаточно нежных поцелуев? А может пригласить кого-то третьего? Или же лучше сделать сексуальный перерыв? Если вы хоть раз задавались вопросами о том, что лучше сделать в постели, ответ зависит от возраста вашего избранника.

Фото: Кадр из фильма «Киллеры» Кадр из фильма «Киллеры»

Секс — неотъемлемая часть жизни любой пары. Однако в разном возрасте потребности у людей тоже разные. Вкусы меняются, активность гормонов затухает. Многим кажется, что после 50 лет интима нет совсем, однако это далеко не так. Рассказываем, о чем в постели с любимыми мечтают представители сильного пола разных возрастов.

Видео дня

20+ лет

Тестостерон — это гормон, необходимый мужчинам для сексуального возбуждения. Он обычно наиболее высок в 20 лет, что влияет на сексуальное влечение. Большинство парней в этом возрасте просто не могут перестать мечтать о сексе каждые пару часов. Это время, когда люди наиболее открыты к экспериментам в своих сексуальных отношениях. Согласно исследованиям, один из 10 человек, занимался сексом втроем в возрасте от 20 до 25 лет. Кроме того, люди этой возрастной категории, скорее всего, посещали стриптиз клуб со своими друзьями или со второй половинкой.

30-35 лет

Возраст 30 лет — время экспериментов, почти все тридцатилетние утверждают, что занимались сексом на природе. В отличие от юношеского периода, когда поцелуи были самой распространенной формой сексуальных фантазий, большинство тридцатилетних предпочитают заниматься интимом где-нибудь в общественном месте, например, на пляже, в саду или на скамейке в парке в темноте. Кроме того, 30-летние предпочитают заниматься сексом в душе или в ванной. Извращенные удовольствия также занимают первые строчки в опросах: большинство пар в возрасте 30+ утверждают, что они предаются фантазиям о бондаже, повязках на глаза и БДСМ-практиках. В районе 30 в жизни супружеской пары появляются дети, поэтому половое влечение естественным образом снижается. Однако во время беременности пары занимаются сексом четыре-пять раз в месяц. Большинство тормозит свою сексуальную жизнь примерно на семь недель после родов, но через четыре месяца возвращается к сексу с частотой четыре-пять раз в месяц.

40 лет

У многих мужчин в эти годы сохраняется сильное половое влечение, хотя тестостерон начинает медленно снижаться примерно в 35 лет. Обычно он падает примерно на 1% в год, но у некоторых это может происходить быстрее. Мужчины в возрасте 40 лет чаще испытывают проблемы с эрекцией. Кроме того, именно в этом возрасте максимальное количество мужчин склонны к неверности. В этом возрасте мужчины чаще смотрят порно или общаются в секс-чатах. Если вы думали, что в 40 лет либидо снижается, подумайте еще раз. Хотя 40-летние, возможно, занимаются сексом меньше, чем когда-либо, качество секса становится для них гораздо важнее, чем количество.

50 лет и старше

Если у мужчины хорошее физическое и психическое здоровье, то нет причин, по которым они не могут продолжить наслаждаться своей сексуальной жизнью с возрастом. Однако в этот период эректильная дисфункция действительно становится более распространенной проблемой. Эрекция может случаться реже и быть менее твердой. Но проблему вызывает не столько возраст, сколько проблемы со здоровьем, которые становятся более распространенными с годами. Обостряются болезни сердца, диабет, высокий уровень холестерина, ожирение и другие недуги, поэтому, после 50 лет секс, как, правило становится очень редким или вообще пропадает из жизни мужчин.