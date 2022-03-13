Как вести себя с женщиной, чтобы она сгорала от желания

Да-да, все уже много раз читали о важности секса. Но все же повторим: интим является основным аспектом счастливых отношений и влияет на их продолжительность. Причем не имеет значения, сколько партнеры вместе: много лет в браке или только встретились, главное — искра.

Фото: Кадр из фильма "В постели" Кадр из фильма "В постели"

В начале общения с девушкой вы должны ее заинтересовать и привлечь именно как мужчина, а не просто как приятный собеседник. В таком случае можно рассчитывать на что-то большее. А помогут заинтриговать девушку несколько способов:

Видео дня

Когда вы находитесь вместе, смотрите ей в глаза. По крайней мере, зрительный контакт должен составлять 70% вашего общения, поскольку является важным компонентом невербального взаимодействия людей. При этом нельзя забывать про легкую улыбку, иначе можно не привлечь, а напугать спутницу. При любом удобном случае легко касайтесь ее, но без пошлости. Очевидно, что на начальном этапе телесный контакт должен быть скромным — нельзя сразу шлепнуть по ягодицам. В таком случае можно подать руку, когда она выходит из машины, придержать за локоть во время прогулки или убрать прядь волос с ее лица. В процессе общения дозволяется становиться более настойчивым — например, прихватывать за талию. Многие наверняка слышали суждение, что девушки любят ушами. Однако, наговорив комплиментов, нельзя рассчитывать на продолжение. В этом деле важна искренность, причем представительницы прекрасного пола чувствуют подвох нутром. Если все сделать правильно, ласковые слова растопят сердце девушки.

Не позволяйте ей скучать, а устраивайте сюрпризы, втягивайте в приключения — одним словом, превращайте жизнь в праздник. Никакую девушку не привлечет пассивный мужчина, предпочитающий проводить свободное время на диване перед телевизором. Больше интересуйтесь жизнью спутницы и меньше говорите о себе. Будьте непредсказуемым, загадочным и сохраняйте некоторые аспекты жизни под завесой тайн, чтобы вызывать бурный интерес к своей персоне. Будьте самоуверенным и настойчивым (в рамках приличия). Именно таких любят девушки. Однако если мужчина не может похвастаться этими чертами характера, надевать маску не стоит. Рано или поздно все равно придется показать себя настоящего, поэтому лучше это сделать сразу. Покажитесь плохим парнем. Этот способ можно сравнить с методом кнута и пряника. Только в этом случае меняется поведение. К примеру, сначала вы достаете ее звонками, постоянно ищете время для встречи, а потом показываете холодность и внезапно пропадаете на какое-то время. Здесь главное — не переборщить.

Когда новые влюбленные достаточно сблизились, пора идти «в наступление» и удивлять свою даму. Но есть вероятность, что с выполнением последней задачи могут возникнуть трудности, поскольку для удовлетворения женщины надо постараться. Представители сильного пола считают женский организм неизведанным механизмом, требующим исключительного подхода. В чем-то здесь есть своя правда, но по факту не все так страшно. На самом деле даже в первый раз можно доставить женщине удовольствие, и в этом нет ничего сложного. Есть несколько секретов, которые позволят сделать ночь незабываемой.

Способы стать идеальным любовником

До интима:

Следите за здоровьем

Конечно, хороший секс — залог здоровья. Но и от физического состояния человека зависит качество интима. В этом деле нужна выносливость, а чтобы не запыхаться уже через пару минут, важно заниматься спортом. Активный образ жизни полезен в том числе для нормального кровообращения, а также для психики, что важно для эректильной функции.

Отбросьте стереотипы

В большинстве своем мужчины считают, что их, скажем так, интимное мастерство определяет размер достоинства. Это распространенное мнение является ничем иным, как стереотипом. К тому же многие женщины утверждают, что размер не имеет значения.

Устройте романтику

Немаловажно создать располагающую атмосферу, чтобы девушка чувствовала себя спокойно и уютно. Элементарно в качестве романтического сюрприза, как мы часто видим в фильмах о любви, могут быть разбросанные лепестки роз, свечи и прочее. Но, естественно, и в этом случае лучше показать свою изобретательность.

Приведите себя в порядок

Само собой разумеется, важно элементарно принять душ. Но и забывать о внешнем виде нельзя, выглядеть надо опрятно и сексуально. А дополнительным магнитом для дамы может оказаться удачно подобранный парфюм.

Во время:

Помните о прелюдии

Для женщин очень важны предварительные ласки. Об этом нельзя забывать. Таким образом мужчина стимулирует свою партнершу не только физически, но и эмоционально. Тогда ей легче возбудиться, а затем получить незабываемый оргазм.

Думайте не только о себе

Конечно, не получится поразить девушку, когда в процессе мужчина будет занят только удовлетворением своих потребностей. Может быть, все будет не так плачевно, но как минимум нужно быть внимательнее к партнерше. А беспроигрышным вариантом будет, если вы заранее узнаете о предпочтениях своей спутницы, а также поделитесь с ней своими интересами.

Будьте внимательны

Даже после того, как вы узнали о предпочтениях избранницы, необходимо следить за ее реакцией. Надо постараться почувствовать партнершу, чтобы не прерывать процесс на вопросы о том, правильно ли вы все делаете.

Экспериментируйте

Банальные позы исключать, конечно, нет необходимости, однако разнообразить репертуар все-таки необходимо. Причем если заранее обсудить рамки допустимого, можно еще больше позволить разгуляться своей фантазии.

После:

Не меняйте поведения

Идеальный любовник должен оставаться им же не только до, во время, но и после секса. В противном случае девушка может подумать, что ваши манеры, ухаживания и прочее были только для того, чтобы затащить ее в постель. Тогда дальнейшие отношения могут оказаться под угрозой.

Не спать!