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3 часа назад

Сколько интима должно быть в длительных отношениях

Passion.ruPassion.ru

Часто супруги, которые вместе много лет, не ведут такую насыщенную интимную жизнь, как во время конфетно-букетного периода. Однако врач-сексолог Галина Степанова рассказала, как часто следует заниматься сексом, чтобы сохранить счастливые и здоровые отношения.

Сколько интима должно быть в длительных отношениях
Фото: Passion.ruPassion.ru

Как сообщила специалист, насыщенную сексуальную жизнь в начале отношений определяет интенсивность эмоциональных переживаний, влюбленность, а также всплеск гормонов. Но со временем частота половых контактов становится не столько актуальна, а важной составляющей в паре становится эмоциональная близость.

Ежедневные занятия сексом свойственны для людей младше 25 лет. Тогда как с возрастом периодичность значительно ниже, что вызвано усталостью и напряжением. Галина Степанова рекомендовала заниматься сексом 3-4 раза в неделю, а особенно актуально это для здоровых, молодых и не имеющих детей партнеров.

Между тем на сексуальное желание влияет множество факторов: физическое состояние, уровень стресса, менопауза, уровень мотивации, стадия отношений и прочее. В связи с этим определенной «нормы» не существует, потому частота интима для каждой пары индивидуальна, рассказала врач-сексолог.

Любовь,Галина Степанова,
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