Сколько интима должно быть в длительных отношениях

Часто супруги, которые вместе много лет, не ведут такую насыщенную интимную жизнь, как во время конфетно-букетного периода. Однако врач-сексолог Галина Степанова рассказала, как часто следует заниматься сексом, чтобы сохранить счастливые и здоровые отношения.

Как сообщила специалист, насыщенную сексуальную жизнь в начале отношений определяет интенсивность эмоциональных переживаний, влюбленность, а также всплеск гормонов. Но со временем частота половых контактов становится не столько актуальна, а важной составляющей в паре становится эмоциональная близость.

Ежедневные занятия сексом свойственны для людей младше 25 лет. Тогда как с возрастом периодичность значительно ниже, что вызвано усталостью и напряжением. Галина Степанова рекомендовала заниматься сексом 3-4 раза в неделю, а особенно актуально это для здоровых, молодых и не имеющих детей партнеров.