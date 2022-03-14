Как пережить кризис и сохранить семью

Больше двух недель мы читаем исключительно плохие новости. Кажется, будто весь мир отвернулся от нас, а впереди лишь неизвестность и экономический кризис.

Уже сейчас цены выросли, курс доллара нельзя назвать приятным, а варианты для отпуска сузились до нескольких стран. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы рассуждаем о том, как справиться с этим человеку и целой семье.

Психиатр, психотерапевт Кристо ван Меер объяснил, как помочь себе в стрессовой обстановке, почему не стоит брать на себя персональную ответственность за происходящее и почему не стоит тратить время на переубеждение родственников, придерживающихся отличной позиции.

Таймкод:

01.20 — Как найти опору в хаосе

03.10 — Читаю новости, потому что боюсь пропустить важное

06.14 — Паническая атака. Что это?

09.20 — Как не срываться на партнере из-за стресса

12.40 — У нас с партнером разные позиции. Что делать?

15.15 — Почему родственники верят пропаганде и надо ли их переубеждать

21.17 — Нормально ли чувствовать персональную ответственность

23.20 — Как жить в условиях ненависти со всех сторон

28.20 — Как подготовиться к тому, что скоро не будет денег

30.40 — Эмиграция на адреналине — ок или нет

32.00 — У партнера есть ресурс уехать, а у меня нет.

34.00 — Можно ли жить своей жизнью дальше

36.30 — Почему на фоне стресса хочется секса

38.20 — Кризис разрушает отношения или нет

39.25 — Где искать поддержку, если ты одинок

41.30 — Как не обесценивать свою боль, когда где-то умирают люди

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий