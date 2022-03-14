Как пережить кризис и сохранить семью

Больше двух недель мы читаем исключительно плохие новости. Кажется, будто весь мир отвернулся от нас, а впереди лишь неизвестность и экономический кризис.
Уже сейчас цены выросли, курс доллара нельзя назвать приятным, а варианты для отпуска сузились до нескольких стран. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы рассуждаем о том, как справиться с этим человеку и целой семье.
Психиатр, психотерапевт Кристо ван Меер объяснил, как помочь себе в стрессовой обстановке, почему не стоит брать на себя персональную ответственность за происходящее и почему не стоит тратить время на переубеждение родственников, придерживающихся отличной позиции.
Таймкод:
01.20 — Как найти опору в хаосе
03.10 — Читаю новости, потому что боюсь пропустить важное
06.14 — Паническая атака. Что это?
09.20 — Как не срываться на партнере из-за стресса
12.40 — У нас с партнером разные позиции. Что делать?
15.15 — Почему родственники верят пропаганде и надо ли их переубеждать
21.17 — Нормально ли чувствовать персональную ответственность
23.20 — Как жить в условиях ненависти со всех сторон
28.20 — Как подготовиться к тому, что скоро не будет денег
30.40 — Эмиграция на адреналине — ок или нет
32.00 — У партнера есть ресурс уехать, а у меня нет.
34.00 — Можно ли жить своей жизнью дальше
36.30 — Почему на фоне стресса хочется секса
38.20 — Кризис разрушает отношения или нет
39.25 — Где искать поддержку, если ты одинок
41.30 — Как не обесценивать свою боль, когда где-то умирают люди
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова