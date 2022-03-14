Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
3 часа назад

Как пережить кризис и сохранить семью

Даша Краснова

Больше двух недель мы читаем исключительно плохие новости. Кажется, будто весь мир отвернулся от нас, а впереди лишь неизвестность и экономический кризис.

Как пережить кризис и сохранить семью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уже сейчас цены выросли, курс доллара нельзя назвать приятным, а варианты для отпуска сузились до нескольких стран. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы рассуждаем о том, как справиться с этим человеку и целой семье.

Психиатр, психотерапевт Кристо ван Меер объяснил, как помочь себе в стрессовой обстановке, почему не стоит брать на себя персональную ответственность за происходящее и почему не стоит тратить время на переубеждение родственников, придерживающихся отличной позиции.

Таймкод:

01.20 — Как найти опору в хаосе

03.10 — Читаю новости, потому что боюсь пропустить важное

06.14 — Паническая атака. Что это?

09.20 — Как не срываться на партнере из-за стресса

12.40 — У нас с партнером разные позиции. Что делать?

15.15 — Почему родственники верят пропаганде и надо ли их переубеждать

21.17 — Нормально ли чувствовать персональную ответственность

23.20 — Как жить в условиях ненависти со всех сторон

28.20 — Как подготовиться к тому, что скоро не будет денег

30.40 — Эмиграция на адреналине — ок или нет

32.00 — У партнера есть ресурс уехать, а у меня нет.

34.00 — Можно ли жить своей жизнью дальше

36.30 — Почему на фоне стресса хочется секса

38.20 — Кризис разрушает отношения или нет

39.25 — Где искать поддержку, если ты одинок

41.30 — Как не обесценивать свою боль, когда где-то умирают люди

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Кристо ван Меер

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители