Кто такие демисексуалы и почему интим для них не главное

Разбираемся, что такое демисексуальность (от французкого demi — «половина») — состояние, в котором сексуальное влечение ограничено и проявляется лишь при сильной эмоциональной привязанности.
Как рассказывает Сара Шапиро, секс-терапевт Центра гендерной и сексуальной терапии в Нью-Йорке, демисексуалам требуется от нескольких месяцев до нескольких лет, чтобы достичь достаточной степени духовной близости или дружбы для перехода к интиму.
Ученые считают демисексуальность видом асексуальности — особенности, когда человек вообще не испытывает сексуального влечения и интереса к сексу. Но все-таки, в отличие от сексуалов, они могут испытать желание.
Есть несколько признаков демисексуальности:
Говоря о положительных аспектах демисексуальности, стоит отметить, что влечение к эмоционально близкому человеку помогает тщательнее выбирать партнеров, снижая риск столкнуться с непониманием в отношениях. Плюс им почти не свойственны свидания на одну ночь, а значит, они защищены от негативных последствий, возникающих при спонтанных сексуальных связях,
— считает Шапиро.
Демисексуалам приходится нелегко со стереотипами: за тихий темперамент их считают фригидными и странными. Однако не нужно бороться со своей демисексуальностью. Интимные потребности — это часть вашей личности, и пока они никому не вредят, вы не обязаны их ни перед кем оправдывать.