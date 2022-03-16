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1 час назад

Кто такие демисексуалы и почему интим для них не главное

WMJ.ruWMJ.ruиещё 1

Разбираемся, что такое демисексуальность (от французкого demi — «половина») — состояние, в котором сексуальное влечение ограничено и проявляется лишь при сильной эмоциональной привязанности.

Кто такие демисексуалы и почему интим для них не главное
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Как рассказывает Сара Шапиро, секс-терапевт Центра гендерной и сексуальной терапии в Нью-Йорке, демисексуалам требуется от нескольких месяцев до нескольких лет, чтобы достичь достаточной степени духовной близости или дружбы для перехода к интиму.

Ученые считают демисексуальность видом асексуальности — особенности, когда человек вообще не испытывает сексуального влечения и интереса к сексу. Но все-таки, в отличие от сексуалов, они могут испытать желание.

Есть несколько признаков демисексуальности:

  • вы не испытываете ни капли сексуального желания к привлекательному незнакомому человеку и никогда не испытывали;
  • ваши отношения (почти) всегда начинаются с дружбы;
  • секс для вас не главное и с эмоционально не близким партнером воспринимается как обязанность;
  • каждая ваша влюбленность похожа на первую со всей эмоциональной глубиной;
  • вы хотите близости, но долго ищете партнера;
  • вы не понимаете значимости флирта;
  • вам неловко в разговорах о сексе.

Говоря о положительных аспектах демисексуальности, стоит отметить, что влечение к эмоционально близкому человеку помогает тщательнее выбирать партнеров, снижая риск столкнуться с непониманием в отношениях. Плюс им почти не свойственны свидания на одну ночь, а значит, они защищены от негативных последствий, возникающих при спонтанных сексуальных связях,

— считает Шапиро.

Демисексуалам приходится нелегко со стереотипами: за тихий темперамент их считают фригидными и странными. Однако не нужно бороться со своей демисексуальностью. Интимные потребности — это часть вашей личности, и пока они никому не вредят, вы не обязаны их ни перед кем оправдывать.

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