Как заняться любовью в офисе: 7 правил

Вы можете использовать обеденный перерыв на работе, чтобы перекусить, прогуляться и выполнить несколько поручений. Или же можете потратить эти шестьдесят минут по полной программе и…заняться сексом!

Фото: Кадр из фильма «Секс по дружбе» Кадр из фильма «Секс по дружбе»

Согласно одному из опросов, 19% мужчин и 8% женщин говорят, что занимались сексом на рабочем месте. 85% людей сообщили, что фантазировали об интиме с коллегой, и 90% рады, что решились на это. Вы, наверное, думаете: а не узнает ли мой босс? Что, если я не успею вернуться вовремя? Нужно ли мне ехать домой, чтобы это произошло? Как я могу избежать наказания за секс в общественном месте? Рассказываем!

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Проверьте наличие камер наблюдения

Убедитесь, что вы знаете расположение всех камер наблюдения в офисе, чтобы ваш маленький роман не попал на пленку. Оборудование для наблюдения обычно размещается возле входов и выходов, а также в помещениях, где хранятся товары или другие ценности. Размещение камер в туалетах запрещено законом, так что это обычно безопасное место.

Одевайтесь для секса

Одевайтесь в одежду, которая быстро надевается, снимается и не мнется. Это сэкономит вам много времени.

Ищите укромное место

Выберите место вдали от посторонних глаз, где не бывает много людей. Если вы работаете недалеко друг от друга, то просто найдите туалетную комнату в одном из офисов. Пусть один из вас войдет первым, а затем придумайте кодовый стук, по которому сможет войти второй. Слишком боитесь заниматься этим в офисе? Снимите номер в отеле между вашими рабочими местами и встречайтесь там. Вы всегда можете вернуться после работы, чтобы получить свою порцию удовольствия.

Приведите себя в порядок

Не возвращайтесь за свой стол, не освежившись. Обязательно проверьте свою одежду на наличие «улик», таких как вывернутые наизнанку блузки и не застегнутые пуговицы. Если вы планируете заняться сексом в общественном месте, лучше иметь под рукой несколько туалетных принадлежностей, чтобы привести себя в порядок. Дезодорант, жидкость для полоскания рта, расческа и средство для волос — вот несколько необходимых вещей. Обязательно посмотритесь в зеркало, чтобы предотвратить пятна или засосы, прежде чем вернуться к работе.

Держите рот на замке

Если вас поймали, просто извинитесь и возвращайтесь к работе. Попытки объяснить или оправдаться могут только усугубить ситуацию.

Будьте готовы

Будьте готовы к тому, что у вас есть противозачаточные средства, презервативы и смазка в зависимости от ваших потребностей. Есть простые и незаметные способы хранения всего этого.

Следите за временем

Ничто так не портит настроение, как звонок босса с вопросом, почему вы еще не вернулись за свой стол, поэтому позаботьтесь о том, чтобы правильно рассчитать время вашего свидания. Установите таймер на телефоне.