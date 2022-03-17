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2 часа назад

Как заниматься интимом на фоне стресса

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Сексолог Елена Малахова рассказала, как меняется сексуальная жизнь на фоне стресса.

Как заниматься интимом на фоне стресса
Фото: PexelsPexels

Либидо на фоне нестабильной обстановки в семье или в мире может как понизиться, так и повыситься. Желание секса может возрастать как способ компенсации тревоги. Если с вами это произошло и хочется решить проблему, сексолог советует найти что-то, что успокоит и стабилизирует вас.

Чтобы вернуться к обычному интиму, нужно сбалансировать свои будни так, чтобы в них стало меньше поводов для тревоги.

Инструкции как таковой здесь нет. Если человек себя знает, то он в курсе, как себя успокоить. Некоторым помогает побольше поспать, нормализовать режим дня, оградить себя от стрессовой информации, перестать читать новости и прекратить токсичное общение,

— посоветовала сексолог.

А вот кто такие демисексуалы и почему интим для них не главное.

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