10 секретов, которые мужчины хранят от жен, но пишут в интернете

Пользователь форума Reddit под ником @alvl70charizard задал на портале вопрос: «Чего не знает ваш партнер?». Обсуждение набрало 44,5 тысячи лайков и 18 тысяч комментариев. Пользователи анонимно рассказали о тайнах, которые скрывают от своих партнеров, супругов и любимых. «Рамблер» собрал самые залайканные ответы.

Фото: Кадр из фильма «Развод по-американски» Кадр из фильма «Развод по-американски»

1. «Подговорил ребенка сделать девушке подарок»

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«Ребенок сделал в школе сердечко и хотел подарить его подарить мне. Здорово, но ведь все его школьные поделки получаю только я. Я предложил написать на сердечке имя моей девушки, потому что ей это может понравиться.

Так и было, и она растаяла. Она прикрепила его на холодильник и уже 2 недели показывает друзьям и семье, мол, он правильно написал мое имя, он такой милый, и так далее. И это наш с ним маленький секрет», — @-Tibeardius-.

2. «Вру, что мне не нравятся ее любимые вкусняшки»

«Когда мы смотрим фильмы вместе, мы всегда что-то едим. Наш любимчик — Sour Punch Bites [марка мармелада — прим. ред.]. Она забирает все синие мармеладки, они ее любимые. Она всегда говорит, как ей повезло, что я их не люблю. Но синие — и мои любимые тоже. Но пусть их берет она», — @xbone42.

3. «Я не пью более 4-х лет»

«Я был трезвым месяц, и она обвинила меня в том, что я снова напился <...> Я подумал: „Ну, я ничего не скажу, буду работать над собой, пока она заметит“. Так я и сделал. Я оставался трезвым, я был в форме, я пробежал марафон, я сходил на терапию, я начал лечиться от взрослого СДВГ, который мне не диагностировали 51 год.

Я начал принимать антидепрессанты и в целом изменил свою жизнь. Но она никогда этого не замечала и регулярно обвиняла меня в том, что я ужасно пьян <...> Я бы сказал, что это больно, но сейчас я мне действительно плевать, что думал такой токсичный человек», — @zyzzogeton.

4. «Ее мама позвала меня за мгновение до смерти»

«Когда ее мама умирала, она был с ней в комнате почти 24 часа в сутки. Она отлучилась на 30 секунд. А я был там, и в эти 30 секунд мама умерла. Я не знаю, будет ли это преследовать ее или нет. Но не думаю, что ей нужно это знать», — @GoGoNJDevil.

5. «Соврал о смерти животного»

«Моя жена обожает животных. У нас на крыльце гнездились птицы, и однажды оттуда выпал птенец. Она это увидела. Он в в итоге умер, что я его закопал и соврал, что видел, как птица-мама забрала его с земли. Это так сильно подняло ей настроение, что у меня не хватило духу сказать, что птенец умер. Вероятно, никогда не будет духу», — @JBroski91.

Кадр из фильма «Развод по-американски»

6. «Придумываю повод, чтобы она встала с кровати»

«Она страдает от депрессии. Ей хочется лежать в постели и ничего не делать. Но любое движение сделает ее день на 99,9% лучше <...> Если ей плохо, я придумываю какую-нибудь фальшивую чрезвычайную ситуацию, которую только она может помочь мне решить.

Например: "Эй, детка, я думаю, что у одного из котов царапина на морде, но я не могу его осмотреть, он вырывается из рук". Конечно, с кошкой все в порядке. Но я сделала так, чтобы она встала с кровати, а это всегда самое сложное», — @shutterpunts.

7. «Фотографирую обувь жены в необычных местах»

«На моем компьютере есть папка с фотографиями "Места, где я нашел обувь моей жены". Логично, что она заполнена тысячами фотографий обуви моей жены, которых нет ни в шкафу, ни на обувной полке. Я начал это много лет назад в качестве шутки, но все вышло из-под контроля», — @gerryf19.

8. «Очень люблю жену, но не могу этого описать»

«[Она не знает], как сильно я на самом деле забочусь о ней и ценю ее. Я не могу выразить это словами. Я плохо говорю. Я люблю ее всем, что у меня есть. Просто хотелось бы демонстрировать это лучше», — @BarNumerous5751.

9. «Слежу за тем, что она читает»

«Моя жена не знает, что ее Kindle [электронная книга — прим.ред.] подключен к моему аккаунту на Amazon. Я вижу все романы о сексе с инопланетянами, которые она читала», — @No-Metal2605.

10. «Притворяюсь, что мне не щекотно»