Служебный роман: три секрета удачного секса в офисе

Данные опросов свидетельствуют о том, что 19% мужчин и 8% женщин занимались сексом на рабочем месте, 85% людей фантазировали об интиме с коллегой, а 90% рады, что решились на это. Если вы тоже хотите попробовать, то WMJ.ru готов поделиться полезными советами.
Выбирайте одежду, которая быстро надевается, снимается и не мнется — это сэкономит время. А еще заблаговременно убедитесь, что у вас есть с собой противозачаточные средства и презервативы.
Выберите место вдали от посторонних глаз, где не бывает много людей. Если вы работаете недалеко друг от друга, то просто найдите туалетную комнату в одном из офисов. Другой вариант — снимите номер в отеле между вашими рабочими местами и встречайтесь там, если позволяет время.
Проверьте наличие камер наблюдения — такое оборудование обычно размещается возле входов и выходов, а также в помещениях, где хранятся товары или другие ценности. Установите таймер на телефоне, чтобы правильно рассчитать время вашего свидания. Не возвращайтесь на рабочее место, не освежившись.