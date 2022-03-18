Служебный роман: три секрета удачного секса в офисе

Данные опросов свидетельствуют о том, что 19% мужчин и 8% женщин занимались сексом на рабочем месте, 85% людей фантазировали об интиме с коллегой, а 90% рады, что решились на это. Если вы тоже хотите попробовать, то WMJ.ru готов поделиться полезными советами.

Подготовьтесь заранее

Выбирайте одежду, которая быстро надевается, снимается и не мнется — это сэкономит время. А еще заблаговременно убедитесь, что у вас есть с собой противозачаточные средства и презервативы.

Найдите укромное место

Выберите место вдали от посторонних глаз, где не бывает много людей. Если вы работаете недалеко друг от друга, то просто найдите туалетную комнату в одном из офисов. Другой вариант — снимите номер в отеле между вашими рабочими местами и встречайтесь там, если позволяет время.

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