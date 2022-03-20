Что делать, если вы достигаете пика быстрее него

Вы думаете, что это здорово и приятно — кончить всего через несколько минут после начала секса. О таком мечтают, верно? Однако для многих женщин во всем мире слишком быстрый оргазм — это проблема, которая мучает их на протяжении большей части взрослой жизни и вызывает чувство вины и стыда.

Фото: Кадр из фильма «Секс по дружбе» Кадр из фильма «Секс по дружбе»

Хотя большинство из нас на каком-то этапе испытывали кульминацию немного раньше, чем хотелось бы — благодаря талантливому партнеру или одной из лучших секс-игрушек, для некоторых женщин преждевременный оргазм является хронической проблемой.

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Как узнать, кончаете ли вы преждевременно?

Не существует «нормального» количества времени, за которое женщина достигает оргазма. Большинство достигают кульминации между 5 и 20 минутами секса. Если вы постоянно кончаете через одну-две минуты, то возможно, вы испытываете преждевременный оргазм.

К сожалению, как и большинство вопросов женского здоровья и секса, преждевременный оргазм у женщин изучен не так хорошо, как преждевременная эякуляция у мужчин, но это не значит, что этого не происходит. Одно исследование показало, что 40% женщин иногда испытывают оргазм во время секса быстрее, чем предполагалось, а для 3% из них эта проблема является хронической. Кроме того, по данным Национального исследования здоровья и социальной жизни, проведенного в 2005 году Чикагским университетом, 10% женщин сообщили, что оргазм наступает слишком быстро. Другое исследование 2016 года, опубликованное в журнале Journal of Adolescent Health, сообщило, что 3,9% женщин в возрасте от 16 до 21 года испытывали преждевременный оргазм в течение последнего года.

Как бороться с преждевременным оргазмом?

Хотя исследований по лечению женского преждевременного оргазма пока нет, профессионалы рекомендуют методы лечения, обычно помогающие мужчинам, включая секс-терапию и курс антидепрессантов, которые помогают предотвратить преждевременную эякуляцию. Существует множество других стилей эротики, которые не так быстро заставят вас кончить, так почему бы не изучить их? Например, эротические разговоры, чувственные негенитальные прикосновения, ролевые игры или просмотр эротических визуальных материалов.

Врачи также рекомендуют заниматься мастурбацией, чтобы лучше узнать свои модели возбуждения и то, что происходит в вашем теле в моменты, предшествующие оргазму. Также выясните, вызывает ли определенный сексуальный акт или поза преждевременный оргазм, и избегайте их, если вы хотите продержаться дольше. Примите тот факт, что вы можете кончить быстрее, чем вам хочется, и это не обязательно конец света.