Как вести себя, чтобы мужчина захотел продолжить общение

До сих пор не утихают споры о том — должна ли женщина проявлять инициативу при знакомстве?

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Одни женщины утверждают, что мужчины – охотники, поэтому нужно быть «добычей» и ждать инициативу, предложения свидания от мужчины. Другие занимают позицию, что ничего ждать не нужно, а нужно действовать самой.

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Так как же правильно?

В интернете часто встречаются курсы, на которых женщин обучают различным техникам. Например, рассказывают о том, что платья добавят им «женской энергии», а разные действия и невербальные сигналы (поправить волосы, глядя в глаза понравившемуся мужчине или красиво потрогать бокал, стоящий на столе) помогут привлечь внимание мужчин.

Помогает ли всё это при знакомстве?

5 главных правил при знакомстве с мужчиной

Какую из позиций занять при знакомстве – выбирать только вам. И это зависит исключительно от того, что лично вы можете себе позволить, к какому психотипу вы относитесь, какая модель поведения свойственна вам.

1. Первый знакомится тот, кто смелее

Если вы застенчивая, то, конечно, не стоит подходить знакомиться первой. Если вы ранимая натура, для которой возможный отказ мужчины будет слишком болезненным и повлияет на самооценку, лучше такой ситуации избегать.

Но! Если вы – активная, смелая, целеустремлённая, самодостаточная женщина, занять лидирующую позицию ещё на этапе знакомства вполне уместно.

Многие мужчины тоже имеют различные комплексы и им проще наблюдать за эффектной и красивой женщиной, но не подходить к ней, чтобы не получить отказ. Часто они думают, что такая женщина не может быть одинокой.

2. Не нужно создавать себе образ, в котором вам некомфортно

Если вы привыкли одеваться в удобную одежду, то на первое свидание или, когда вы планируете посетить мероприятие, где, возможно, произойдёт новое знакомство, точно не нужно выбирать себе наряд, который не соответствует вашим привычкам.

Какое бы ни было красивое платье и как бы ни удлинял каблук ваши ноги, если вы не умеете ходить на каблуках и держать осанку, чтобы выглядеть эффектно, они не создадут ожидаемый «Вау!» эффект.

Наоборот, вместо мыслей о мужчине и вашем диалоге у вас в голове будут мысли о том, как вам неудобно и хочется поскорее это всё снять.

Вы должны понимать, что желание произвести первое впечатление не должно идти вразрез с вашим привычным состоянием, в конце концов, вы не сможете постоянно быть в образе и когда-то захочется расслабиться.

Более того, непривычное для вас поведение мужчина тоже заметит и будет чувствовать, что в чём-то его обманывают. И вряд ли это ощущение ему понравится и расположит к тому, что ему захочется узнавать вас получше.

3. Будьте естественны

Конечно, сейчас столько курсов для женщин по соблазнению мужчин, а у мужчин по соблазнению женщин, всем НЛП (нейролингвистическое программирование) знакам, действиям, интонациям, поведению можно научиться. И это будет работать (но не у всех и не на всех).

Бывает, что поведение тех, кто знаком с приёмами НЛП, и реакции их тела противоречат их же действиям, а этим можно добиться абсолютно обратного эффекта.

Лучше всего работает то, как вы естественно себя можете подать и какую энергию несёте. Если вы уверены в себе, то именно это вы будете транслировать партнёру, и он к вам потянется, вы будете ему интересны.

4. Правильно подобранная одежда

Самый простой способ обратить на себя внимание мужчины – это одежда. Подавляющее большинство мужчин — визуалы.

Например, откровенность в одежде самое простое, что привлечёт их внимание. Можно одеждой подчеркнуть ваши формы, либо открыть плечи.

Но! Если вы дальше не сможете увлечь мужчину разговором, и стать ему интересной не только как сексуальный объект, то не нужно с этого начинать.

5. Танец

Если вы находитесь на каком-то мероприятии или в заведении, то танец — это то, что абсолютно точно может вам помочь привлечь к себе внимание.

У мужчин в голове часто сидит мысль, что как женщина танцует, такая она и в постели. Не без оснований мысль, ведь пластика, гибкость, умение чувствовать своё тело – это и про танец, и про хороший интим.