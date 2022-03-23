10 признаков того, что ваш партнер все еще не забыл бывшую

Все мы переживаем разрывы по-разному, но это может немного беспокоить, когда ваш партнер, кажется, не полностью забыл своих бывших. Как же понять это на самом деле?
Говорят, расставаться — плохая примета, Многие «суеверные» мужчины воспринимают эту фразу как руководство к действию. Поэтому после разрыва они поддерживают связь с бывшей — ментальную или физическую. Даже если эта связь неявная и вторая сторона ее не поощряет, нынешнюю пассию это вряд ли утешит. Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева собрала для вас тревожные звоночки того, что партнер все еще не отпустил прошлое.
Юлия Хадарцева, психолог-расстановщик, энерготерапевт, игропрактик
Одной ногой во вчерашнем дне — так говорят о людях, которые тянут прошлые отношения в настоящие. Чаще всего так ведут себя мужчины, которые бегут из одного союза в другой. Но в быстрой смене партнеров нет ничего хорошего. Ведь по сути мы бежим не из прошлого, а от самих себя. От того, что нам больно, обидно, от злости, которую мы испытываем к бывшей возлюбленной. А еще такой мужчина может жутко бояться одиночества: он даже мысли не допускает, что может остаться один, это ведь так ударит по его внутреннему «я». Хотя по сути это только вопрос уверенности в себе, которую важно восстановить, но не за счет новых отношений. Кроме того, непроработанный разрыв может спровоцировать романтические камбеки: мужчина снова и снова будет вспоминать экс-возлюбленную, чем нанесет психологический вред нынешней девушке. И даже если явных камбеков нет, ее могут мучить сомнения: «А точно ли он ее позабыл?» Поэтому самая главная рекомендация мужчинам-«попрыгунчикам»: не летайте с цветка на цветок. Дайте себе время восстановиться после расставания и войти в новые отношения с чистой головой и свободным сердцем.
Всегда можно поговорить друг с другом. Признаться ему, что вы не готовы быть заменой прошлому, быть в отношениях, где витает энергия экс-любимой. И еще: если партнер даже мысленно мечется между вами и кем-то еще, пусть выбирает кого угодно, но только не вас. Будьте выше этого и взращивайте свою внутреннюю ценность. Ведь когда вы ее взрастите, у вашего партнера подобной дилеммы даже не возникнет.