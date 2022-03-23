Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
3 часа назад

10 признаков того, что ваш партнер все еще не забыл бывшую

WMJ.ruWMJ.ru

Все мы переживаем разрывы по-разному, но это может немного беспокоить, когда ваш партнер, кажется, не полностью забыл своих бывших. Как же понять это на самом деле?

10 признаков того, что ваш партнер все еще не забыл бывшую
Фото: Кадр из фильма «Один день»Кадр из фильма «Один день»

Говорят, расставаться — плохая примета, Многие «суеверные» мужчины воспринимают эту фразу как руководство к действию. Поэтому после разрыва они поддерживают связь с бывшей — ментальную или физическую. Даже если эта связь неявная и вторая сторона ее не поощряет, нынешнюю пассию это вряд ли утешит. Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева собрала для вас тревожные звоночки того, что партнер все еще не отпустил прошлое.

Видео дня

Юлия Хадарцева, психолог-расстановщик, энерготерапевт, игропрактик

Все свое беру с собой: чем опасны романтические камбеки

Одной ногой во вчерашнем дне — так говорят о людях, которые тянут прошлые отношения в настоящие. Чаще всего так ведут себя мужчины, которые бегут из одного союза в другой. Но в быстрой смене партнеров нет ничего хорошего. Ведь по сути мы бежим не из прошлого, а от самих себя. От того, что нам больно, обидно, от злости, которую мы испытываем к бывшей возлюбленной. А еще такой мужчина может жутко бояться одиночества: он даже мысли не допускает, что может остаться один, это ведь так ударит по его внутреннему «я». Хотя по сути это только вопрос уверенности в себе, которую важно восстановить, но не за счет новых отношений. Кроме того, непроработанный разрыв может спровоцировать романтические камбеки: мужчина снова и снова будет вспоминать экс-возлюбленную, чем нанесет психологический вред нынешней девушке. И даже если явных камбеков нет, ее могут мучить сомнения: «А точно ли он ее позабыл?» Поэтому самая главная рекомендация мужчинам-«попрыгунчикам»: не летайте с цветка на цветок. Дайте себе время восстановиться после расставания и войти в новые отношения с чистой головой и свободным сердцем.

Признаки того, что мысленно он все еще с бывшей

  1. Партнера так или иначе триггерит на бывшую. Не важно, о каких эмоциях речь — позитивных или негативных — все это звоночек для вас. Если он злится на бывшую, высказывает негативное мнение о ней, если у него включается эмоциональный фон, когда он говорит про экс-партнершу, скорее всего, он ее не забыл.
  2. Он ведет мониторинг ее жизни: не отписался от нее в соцсетях, регулярно просматривает ее фотографии, активности и каким-то образом это комментирует. Это однозначный признак того, что прошлые отношения не завершены.
  3. Он раз за раз сравнивает вас со своей бывшей. Причем неважно, в чью пользу сравнение: говорит ли он о том, что вы идентичны в плохом или хорошем смысле. Важно, что она все еще присутствует в его мыслях.
  4. В его пространстве остались ее вещи, совместные фото, какие-то подарки, которые стоят на видных местах, и он не готов с ними прощаться.
  5. Она осталась в списке его так называемых «друзей». Как говорится, дружба между мужчиной и женщиной — это отношения либо бывших любовников, либо будущих. Причем не факт, что первые не превратятся в последних. Если ваш партнер называет предыдущую девушку «другом», ставит ее желания в приоритет, регулярно устраивает с ней «дружеские» посиделки, это явно не пойдет на пользу вашему союзу.
  6. Он с пеной у рта защищает бывшую партнершу. Защищает — значит поддерживает, значит расположен к ней, и это уже не про равнодушие.
  7. Он проявляет ревность на фоне ее нынешних отношений.
  8. Он инвестирует в нее деньги или время.
  9. У них не было явного завершения их союза. После каждого разрыва должны быть расставлены все точки над i. А если они молча ушли и их история осталась в подвешенном состоянии, на паузе, и нет окончательного понимания, что они расстались, тогда в любой момент эти отношения могут возобновиться.
  10. Так вам подсказывает интуиция. Если вы ощущаете, что в воздухе вокруг мужчины витает аура бывшей, это повод задуматься. Вот почему важно слышать себя и быть честной с собой и партнером.

Всегда можно поговорить друг с другом. Признаться ему, что вы не готовы быть заменой прошлому, быть в отношениях, где витает энергия экс-любимой. И еще: если партнер даже мысленно мечется между вами и кем-то еще, пусть выбирает кого угодно, но только не вас. Будьте выше этого и взращивайте свою внутреннюю ценность. Ведь когда вы ее взрастите, у вашего партнера подобной дилеммы даже не возникнет.

Последние новости
Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители