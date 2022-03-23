10 признаков того, что ваш партнер все еще не забыл бывшую

Все свое беру с собой: чем опасны романтические камбеки

Одной ногой во вчерашнем дне — так говорят о людях, которые тянут прошлые отношения в настоящие. Чаще всего так ведут себя мужчины, которые бегут из одного союза в другой. Но в быстрой смене партнеров нет ничего хорошего. Ведь по сути мы бежим не из прошлого, а от самих себя. От того, что нам больно, обидно, от злости, которую мы испытываем к бывшей возлюбленной. А еще такой мужчина может жутко бояться одиночества: он даже мысли не допускает, что может остаться один, это ведь так ударит по его внутреннему «я». Хотя по сути это только вопрос уверенности в себе, которую важно восстановить, но не за счет новых отношений. Кроме того, непроработанный разрыв может спровоцировать романтические камбеки: мужчина снова и снова будет вспоминать экс-возлюбленную, чем нанесет психологический вред нынешней девушке. И даже если явных камбеков нет, ее могут мучить сомнения: «А точно ли он ее позабыл?» Поэтому самая главная рекомендация мужчинам-«попрыгунчикам»: не летайте с цветка на цветок. Дайте себе время восстановиться после расставания и войти в новые отношения с чистой головой и свободным сердцем.