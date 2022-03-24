Многоженство в России: женщина в таком браке не защищена

Эксперт — о необходимости господдержки для защиты прав вторых и последующих жен в исламе

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На этой неделе Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман России на одном из своих заседаний принял богословское заключение о многоженстве в условиях современной России.

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По словам руководства ДУМ РФ, в исламе "многоженством" можно считать просто сожительство, а фетва поможет урегулировать отношения между мужчиной и женщиной, когда заключается еще один религиозный брак.

Колумнист "Реального времени", эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин в своей статье для нашего издания разъясняет подробнее смысл фетвы о многоженстве.

Ограничивать мусульман в полигамии с точки зрения закона невозможно

Мысли о многоженстве уже были изложены мной в отдельной статье, написанной для "Реального времени". Но Совет муфтиев при ДУМ РФ анонсировал, что на этой неделе примет на заседании отдельное богословское заключение (фетву) о многоженстве.

Совет муфтиев уже подготовил фетву о запрете браков с немусульманами, что вызвало волну негодования по этому вопросу в либеральных кругах. В то же время стоит сказать, что постановления о запрете браков с неединоверцами существуют у православных и иудеев.

Если говорить о многоженстве, то регулирование таких браков, хотя бы в рекомендательной форме, необходимо. В то же время стоит сказать, что как-то ограничивать мусульман в полигамии с точки зрения законодательства Российской Федерации невозможно.

Мусульманский никах не тождественен юридическому браку

Среди россиян распространено убеждение, что в России многоженство запрещено. Здесь проявляется невежество, так как мусульманский никах не тождественен юридическому браку. Невозможно заключить полигамный союз в учреждениях ЗАГСа, но в рамках частного никаха это запретить невозможно. Хотя бы по той причине, что с точки зрения ханафитской правовой школы ислама для заключения брака не требуется никакого специального заведения: достаточно присутствия двух свидетелей-мусульман и согласия женщины.

В этом отношении имеет смысл подумать о том, как государство могло бы защитить права вторых жен. Здесь важна совместная работа мусульманских теологов и российских законоведов. Потому что на данный момент женщина, вступающая в такой брак, никак не защищена.

Богословы могут опереться на аят: "А если боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной (женой) или невольницами. Это ближе к соблюдению справедливости".

Впрочем, мусульманам и мусульманкам, решающимся на такой брак, прекрасно известно об этом аяте. Мусульмане могут быть несправедливы со своими женами, равно как мусульмане могут пить алкоголь или грешить другим образом — потому что мусульмане не идеальны и часто руководствуются своими страстями.

"Если у человека нет условий, любой брак для него нежелателен"

Исламские богословы говорят о том, что брак бывает желательным, нежелательным и даже запретным. Если у человека нет условий для семейной жизни, то брак для него нежелателен — вне зависимости от того, первая это жена или вторая.

Точно так же вполне допустимо, чтобы полигамный брак был счастливее моногамного и в нем лучше соблюдались права жен. Сложность человеческих отношений трудно подогнать под одно правовое решение на основании лишь социальных реалий, а не божественной Мудрости.