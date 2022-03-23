Нидерланды и Турция: истории 6 пар, которые решились на переезд

Многие люди мечтают изменить свою жизнь. Кому-то достаточно поменять работу, а кто-то решается на переезд в другую страну.

В новом выпуске подкаста "Активное согласие" мы поговорили с шестью разными парами, которые поменяли свою жизнь на 180 градусов.

Больше всего нас интересовало, почему они решили уехать, насколько трудным был переезд и самое главное — счастливы ли они за границей.

Таймкод:

01.01 — История 1. Грузия и страхи за будущее

09.24 — История 2. Турция и толерантное общество

21.03 — История 3. Армения и предложение после заключения

31.32 — История 4. Нидерланды и, так называемые, гендерные свободы

42.08 — История 5. Казахстан и новая любовь

52.04 — История 6. Финляндия и Интернет в лесу

В подкасте участвовали:

Даша Краснова и семь героев из шести разных стран.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий