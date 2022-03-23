Нидерланды и Турция: истории 6 пар, которые решились на переезд

Многие люди мечтают изменить свою жизнь. Кому-то достаточно поменять работу, а кто-то решается на переезд в другую страну.
В новом выпуске подкаста "Активное согласие" мы поговорили с шестью разными парами, которые поменяли свою жизнь на 180 градусов.
Больше всего нас интересовало, почему они решили уехать, насколько трудным был переезд и самое главное — счастливы ли они за границей.
Таймкод:
01.01 — История 1. Грузия и страхи за будущее
09.24 — История 2. Турция и толерантное общество
21.03 — История 3. Армения и предложение после заключения
31.32 — История 4. Нидерланды и, так называемые, гендерные свободы
42.08 — История 5. Казахстан и новая любовь
52.04 — История 6. Финляндия и Интернет в лесу
В подкасте участвовали:
Даша Краснова и семь героев из шести разных стран.
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова