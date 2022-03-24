Как заставить мужчину дорожить вами и бояться разрыва

Быть единственной желанной женщиной для своего мужчины хочет каждая. Но для этого не обязательно быть идеальной во всех смыслах. Достаточно знать, как себя вести, чтобы партнер уважал вас и боялся потерять. Следующие хитрости позволят освежить ваши чувства и еще больше влюбить его в себя.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Как оказалось, не только женщинам важны похвала и комплименты. Особенно приятно слышать о своей привлекательности от возлюбленной, так он чувствует ее поддержку. Также необходимо оценивать и замечать его заслуги, благодарить за труд и показывать, что он небезразличен.

Давать больше свободы, когда это требуется. Если партнер захотел провести время в одиночестве или со своими друзьями, ошибочно думать об угасших чувствах. На самом же деле мужчины не нуждаются в постоянной эмоциональной и физической близости с дамой сердца. При этом, когда проводите время вместе, постарайтесь уделить все внимание любимому и не отвлекайтесь на звонки по телефону и прочее.