8 признаков поведения серийного изменника

Ведущие нашумевшего реалити «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!» Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк раз за разом расследуют дела об изменах в любовных парах — не исключение и новый сезон, премьера которого состоится 28 марта. Через слежку и записи с камер они доказывают или опровергают подозрения жертв. Пострадавший сам решает, как поступить дальше: есть ли смысл спасать отношения, учиться заново доверять партнеру или пора с этим завязывать.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Что, если вскрываются факты множественных измен? Каждый из нас хоть раз встречал людей, которые регулярно изменяли своим зазнобам. Стоит ли работать над отношениями с тем, кто клянется, что такого больше не повторится? Денис и Дмитрий рассказали Passion.ru, какие закономерности поведения есть у серийных изменщиков.

Видео дня

1. Осторожность превыше всего

Когда вы рядом, партнер не отвечает на звонки и сообщения или уходит в другой конец квартиры, чтобы взять трубку, и прикрывает экран смартфона. Еще он может выключить текст для всплывающих уведомлений, чтобы вы не увидели лишнего. Похоже, ему есть что скрывать…

2. Абонент недоступен

Ваш суженый пропускает вечерние звонки и часто задерживается на работе до поздней ночи. Выжатым лимоном его не назовешь. А выглядит он так, будто рад очередному отсутствию премии. Не пора ли повысить бдительность и перестать верить ему на слово? Есть вероятность, что вашего партнера давно не грызут муки совести и все взывания к ней бесполезны.

3. Одинокий волк

В соцсетях второй половинки нет ваших совместных фото. По его профилю складывается ощущение, что он свободен и не обременен отношениями. Когда вы интересуетесь, почему там нет ни одного вашего снимка, он пытается вас успокоить, говоря, что это ничего не значит или что ваши отношения касаются только вас. Кажется, ему ничего не помешает рассказывать сказки не только вам, но и другим девушкам.

4. Дамский угодник

На вечеринках или корпоративах, куда вы идете парой, он большую часть времени, не замечая вас, вьется вокруг представительниц противоположного пола, а после списывает это на свои природные харизму и общительность. Которая распространяется только на миловидных девушек. Может быть, так было всегда, а вы не придавали этому значения? А когда вы в последний раз чувствовали то особенное ощущение близости, которое когда-то было между вами? Понимаете, к чему все идет?

Исследователи из Принстона предположили, что со временем мозг партнера адаптируется к частым обманам и чувство вины за собственные поступки отключается. Конечно, есть и те, кто изначально не считает, что должен заботиться о чувствах близкого человека. Но такое хотя бы сложно скрыть…

5. Газлайтерами становятся

Кем-кем? Сейчас попробуем разъяснить. Когда вы начинаете открыто подозревать партнера в обмане, он уходит в отрицание, агрессирует, ведет себя как маленький ребенок или выставляет вас параноиком. Куда проще обвинить свою половинку в бурной фантазии и отвлечь внимание от причины конфликта, чем признать правду.

Психологи называют этот феномен газлайтингом. Такое поведение партнера, преднамеренное или выученное, может принимать разные масштабы. Будучи жертвой газлайтинга, легко засомневаться в своих чувствах и подозрениях.

Ваши «выдумки» будут только на руку серийному изменнику. Но важно продолжать прислушиваться к себе и своим ощущениям.

6. За сто морей

Вы бы хотели провести время вместе, но ваш партнер предпочитает отдыхать в одиночку. Даже в отпуск уезжает один. Он оправдывает раздельный отпуск тем, что хочет побыть наедине со своими мыслями, но будет сильно скучать, а разлука пойдет вам на пользу. Это действительно может быть полезно в ситуациях, когда два человека вместе 24/7 и не успевают отдохнуть друг от друга, но ваш ли это случай?..

Каким был ваш последний совместный досуг? А когда вы в последний раз ходили вместе в кино или театр?

7. Мужская солидарность

В компании друзей или коллег партнер одобрительно кивает на фразы вроде «все мужчины по своей природе полигамны». А его приятели ведут себя странно и неловко рядом с вами. Возможно, они что-то знают или сами не без греха. Все это может сигнализировать о том, что вы недостаточно хорошо знаете человека рядом с вами. Честен ли он и так ли сильно вами дорожит? Или вы стали жертвой манипуляций?

8. Страх зависимости

Нередко причиной серийных измен становятся инфантильность и страх зависимости, многие не готовы к долгосрочным отношениям, но не признаются в этом ни себе, ни другим.

С одной стороны, быть с тем, кто любит и всегда позаботится о тебе, удобно. Это похоже на отношения родителя и ребенка. С другой — хочется быть независимым, не отчитываться перед второй половинкой и не терять вкус свободы, например, прибегая к изменам.