Микроизмены, которые тоже разрушают ваши отношения

Верность считается неотъемлемой составляющей здоровых отношений, в которых особое место занимает любовь и уважение. Чтобы нарушить эту идиллию, не обязательно заводить интимные связи на стороне. Испортить все могут определенные действия партнера, называемые микроизменами.

О микроизменах заговорил профессор из Австрии Мартин Графф, когда в мире активно начали распространяться социальные сети и стало возможно общение сразу со многими людьми, пишет Rsute.ru. В свою очередь, психотерапевт Адриана Имж считает, что данное понятие не имеет ничего общего с реальным предательством. Между тем это зависит от человека, поскольку некоторым партнерам даже проявление внимания к другим людям без факта адюльтера причиняет боль и заставляет усомниться в чувствах, а значит, вредит отношениям и убивает любовь.