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2 часа назад

Общение в Сети и прочие виды микроизмен, которые тоже разрушают ваши отношения

Passion.ruPassion.ru

Верность считается неотъемлемой составляющей здоровых отношений, в которых особое место занимает любовь и уважение. Чтобы нарушить эту идиллию, не обязательно заводить интимные связи на стороне. Испортить все могут определенные действия партнера, называемые микроизменами.

Микроизмены, которые тоже разрушают ваши отношения
Фото: Passion.ruPassion.ru

О микроизменах заговорил профессор из Австрии Мартин Графф, когда в мире активно начали распространяться социальные сети и стало возможно общение сразу со многими людьми, пишет Rsute.ru. В свою очередь, психотерапевт Адриана Имж считает, что данное понятие не имеет ничего общего с реальным предательством. Между тем это зависит от человека, поскольку некоторым партнерам даже проявление внимания к другим людям без факта адюльтера причиняет боль и заставляет усомниться в чувствах, а значит, вредит отношениям и убивает любовь.

Для микроизмен характерно влечение к другому человеку, заинтересованность, желание общения и прочее. Какими же они бывают? Например, это может быть отправка фото интимного характера, двусмысленные переписки, комментарии и лайки другим людям, регистрация на сайтах знакомств, общение с бывшим или сохранение его вещей, флирт со знакомыми и коллегами, вызывающий внешний вид.

Любовь,
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