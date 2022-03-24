8 идей для романтического свидания с собственным мужем

После долгих лет совместной жизни с собственным мужем снова хочется ощутить любовную эйфорию, испытать трепет и волнение первых встреч, поцелуев и признаний.

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Вы вместе делали уже всё мыслимое и немыслимое. Были вместе уже много где. Вам кажется, что вряд ли его можно чем-то удивить. На самом деле вы в более выгодном положении, поскольку хорошо его знаете и не совершите фатальных ошибок.

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Заново влюбиться не обещаю, а вот освежить былые чувства – вполне реально. Есть универсальные правила запоминающегося свидания в зависимости от доминирующих черт характера своего мужа.

Как правильно организовать свидание

Если у мужа случаются приступы уныния, то лекарством для души здесь будет эмоция «счастье». Сложность в том, что не все умеют быть счастливыми, а также пути достижения у людей различаются.

Главное отличие от любви — большой выброс положительных эмоций.

Если сомневаетесь, попросите его сделать простой тест про удовольствия: разделить лист на 2 столбца и в течение суток вспоминать и записывать ответы на 2 вопроса «что я люблю?» и «что делает меня счастливым?» Про свой позитивный опыт тоже стоит вспомнить и записать.

Далее выбираем то, что совпало:

Вдохновляют вас органные концерты — ищите билеты. Он всю жизнь мечтал полетать? Или заняться дайвингом? Пригласите его в полёт или купите сертификат на занятие с инструктором для пары.

Также целительны перемены для склонных к печали людей:

новый город/страна;

ресторан с новой кухней;

новый фильм;

новый отель для пикантного завершения романтического вечера.

Именно так свидание становится настоящим!

Однообразие и быт убивают страсть, однако смена места для интимной встречи освежит отношения, а может, и заменит все остальные светские мероприятия. Да, иногда достаточно выбраться вдвоём с запасом вкусной еды в комфортный номер с видом на озеро.

1. Свидание с любителем острых ощущений

скорость;

высота;

глубина;

физическая нагрузка. Для мужчин решительных или даже агрессивных хорошо подойдёт спорт – и чем сложнее и опаснее, тем лучше:

Свидание не всегда в вечернем платье, многие мужчины с удовольствием покатаются на ватрушках или встанут на горные лыжи.

Ну если не хотите в горы, то, быть может, на высоченные горки в аквапарк? Из русской бани в сугроб, тёплый бассейн на морозе под открытым небом! На охоту отправьте его с друзьями, а вдвоём пострелять в тире и бой подушками перед сном!

Адреналин — усилитель и проводник эмоций! Если вам нужна от него активность в постели – никаких мелодрам, только «ужастики» и боевики в кинотеатре!

2. Свидание с неуверенным в себе партнёром

С ревнивцем и неуверенным в себе мужчиной – лучший вечер вдвоём. Такого мужчину лучше предупредить, куда поедите, и что там будете делать.

Если знаете о его фобиях (высоты, например) и неприязнях (пауки, люди иной веры, сексуальной ориентации), категорически не пытайтесь переубедить, поставив в неудобное или безвыходное положение.

Наоборот, вспомните, что у него хорошо получается, и включите в «меню» вечера.

3. Свидание с мужем-манипулятором

Он часто обижается и приходится гадать на что на сей раз?

ты самый смелый (вдвоём в аэротрубу);

бесстрашный (экскурсия по крышам);

суперхудожник (урок живописи для пары);

красивый (романтическая фотосессия). Манипулятору нужно самоутверждение, при этом что именно достижением весьма субъективно. Но вы же давно вместе и всё знаете:

Обязательно напомните ему о социальных достижениях и всех значимых успехах начиная с дошкольного возраста.

4. Свидание с «домашним котиком»

Ценителю семьи и домашних традиций отзовётся проявление принятых в его родительской семье знаков внимания.

уверенность;

жадность;

верность. Доминирующие эмоции:

Они домовиты и не представляют брак без детей. Пообщайтесь с его мамой и узнаете, как было принято ухаживать и проявлять любовь в семье, когда супруг был ещё ребёнком. Самые запоминающиеся события до подросткового возраста.

Например, мать сама шила и вязала для семьи, жарила самую вкусную картошку и варила лучшее варенье. Быть может, выбора особо в те времена не было, но это давало ощущение комфорта и семейного счастья.

Поэтому просто попросите у свекрови семейный фирменный рецепт и приготовьте это блюдо специально для него.

5. Свидание с мужем-эстетом

Многим людям необходимо эстетическое удовольствие – и здесь спектр развлечений весьма широк: от посещения выставки или театра до домашнего интимного танца в вашем исполнении.

Обычно таким мужчинам присуща зависть, желание иметь то, чего нет. Порадуют посещение новых красивых мест (замки, дворцы культурной столицы), публичных мероприятий.

Постарайтесь вспомнить, какие события в городе вы обсуждали последние месяцы.

6. Свидание с консерватором

Спокойному, терпеливому мужчине может оказаться лень идти куда-то, особенно если это его единственный выходной. Таких стоит приглашать в проверенные заведения с гарантией качественного сервиса, вкусной еды и максимального комфорта.

Например, совместный поход в SPA. А если и туда будет сложно выбраться, то устройте ему домашний сеанс массажа с маслом с афродизиаками.

7. Свидание с мужем-эмпатом

Тревожный человек чаще ориентирован на партнёра, ещё их называют эмпатами. Отличительная черта — его вопросы и внимание к вам: «А как ты хочешь?», «Мне главное, чтобы тебе было хорошо».

И он не врёт! Быть с таким великая удача, ведь он может всю жизнь посвятить своей «королеве». Здесь максимальная свобода выбора сценария романтического вечера, проявите инициативу.

8. Свидание с искателем удовольствий

Такому мужчине находиться в состоянии счастье и успеха вполне естественно. Такие люди эгоистичны, но заряжают окружающих позитивом и очень энергичны, любят путешествовать.

Для них кнопка — интимная сфера. Всё вышеописанное лишь прелюдия к страстному вечеру. Настройте его заранее пикантными фото и обещаниями чего-то нового или необычного.

С таким спутником хорошо посетить магазин для укрепления семьи или вечеринку для взрослых, самый шикарный клуб в городе. Однако и встретить его в костюме для взрослых, провести вечер, наслаждаясь друг другом, будет весьма актуально.

Не у каждой семейной пары в любой момент есть возможность куда-то выбраться и развлечься. В ритме жизни больших городов планировать свидание и вносить интим в ежедневник вполне естественно.

Как ни странно, для большинства мужчин имеет значение чувственная сторона вопроса: за что вы любите партнёра? Вы посвятили ему полжизни, родили от него детей, потому что он самый лучший?

Вы пошли за него замуж, ведь он был и остаётся самым классным и любимым мужчиной в мире. Напомните ему об этом!