8 идей для романтического свидания с собственным мужем

После долгих лет совместной жизни с собственным мужем снова хочется ощутить любовную эйфорию, испытать трепет и волнение первых встреч, поцелуев и признаний.
Вы вместе делали уже всё мыслимое и немыслимое. Были вместе уже много где. Вам кажется, что вряд ли его можно чем-то удивить. На самом деле вы в более выгодном положении, поскольку хорошо его знаете и не совершите фатальных ошибок.
Заново влюбиться не обещаю, а вот освежить былые чувства – вполне реально. Есть универсальные правила запоминающегося свидания в зависимости от доминирующих черт характера своего мужа.
Если у мужа случаются приступы уныния, то лекарством для души здесь будет эмоция «счастье». Сложность в том, что не все умеют быть счастливыми, а также пути достижения у людей различаются.
Главное отличие от любви — большой выброс положительных эмоций.
Если сомневаетесь, попросите его сделать простой тест про удовольствия: разделить лист на 2 столбца и в течение суток вспоминать и записывать ответы на 2 вопроса «что я люблю?» и «что делает меня счастливым?» Про свой позитивный опыт тоже стоит вспомнить и записать.
Вдохновляют вас органные концерты — ищите билеты. Он всю жизнь мечтал полетать? Или заняться дайвингом? Пригласите его в полёт или купите сертификат на занятие с инструктором для пары.
новый город/страна;
ресторан с новой кухней;
новый фильм;
новый отель для пикантного завершения романтического вечера.
Однообразие и быт убивают страсть, однако смена места для интимной встречи освежит отношения, а может, и заменит все остальные светские мероприятия. Да, иногда достаточно выбраться вдвоём с запасом вкусной еды в комфортный номер с видом на озеро.
Свидание не всегда в вечернем платье, многие мужчины с удовольствием покатаются на ватрушках или встанут на горные лыжи.
Ну если не хотите в горы, то, быть может, на высоченные горки в аквапарк? Из русской бани в сугроб, тёплый бассейн на морозе под открытым небом! На охоту отправьте его с друзьями, а вдвоём пострелять в тире и бой подушками перед сном!
Адреналин — усилитель и проводник эмоций! Если вам нужна от него активность в постели – никаких мелодрам, только «ужастики» и боевики в кинотеатре!
С ревнивцем и неуверенным в себе мужчиной – лучший вечер вдвоём. Такого мужчину лучше предупредить, куда поедите, и что там будете делать.
Если знаете о его фобиях (высоты, например) и неприязнях (пауки, люди иной веры, сексуальной ориентации), категорически не пытайтесь переубедить, поставив в неудобное или безвыходное положение.
Наоборот, вспомните, что у него хорошо получается, и включите в «меню» вечера.
Он часто обижается и приходится гадать на что на сей раз?
Обязательно напомните ему о социальных достижениях и всех значимых успехах начиная с дошкольного возраста.
Ценителю семьи и домашних традиций отзовётся проявление принятых в его родительской семье знаков внимания.
Они домовиты и не представляют брак без детей. Пообщайтесь с его мамой и узнаете, как было принято ухаживать и проявлять любовь в семье, когда супруг был ещё ребёнком. Самые запоминающиеся события до подросткового возраста.
Например, мать сама шила и вязала для семьи, жарила самую вкусную картошку и варила лучшее варенье. Быть может, выбора особо в те времена не было, но это давало ощущение комфорта и семейного счастья.
Поэтому просто попросите у свекрови семейный фирменный рецепт и приготовьте это блюдо специально для него.
Многим людям необходимо эстетическое удовольствие – и здесь спектр развлечений весьма широк: от посещения выставки или театра до домашнего интимного танца в вашем исполнении.
Обычно таким мужчинам присуща зависть, желание иметь то, чего нет. Порадуют посещение новых красивых мест (замки, дворцы культурной столицы), публичных мероприятий.
Постарайтесь вспомнить, какие события в городе вы обсуждали последние месяцы.
Спокойному, терпеливому мужчине может оказаться лень идти куда-то, особенно если это его единственный выходной. Таких стоит приглашать в проверенные заведения с гарантией качественного сервиса, вкусной еды и максимального комфорта.
Например, совместный поход в SPA. А если и туда будет сложно выбраться, то устройте ему домашний сеанс массажа с маслом с афродизиаками.
Тревожный человек чаще ориентирован на партнёра, ещё их называют эмпатами. Отличительная черта — его вопросы и внимание к вам: «А как ты хочешь?», «Мне главное, чтобы тебе было хорошо».
И он не врёт! Быть с таким великая удача, ведь он может всю жизнь посвятить своей «королеве». Здесь максимальная свобода выбора сценария романтического вечера, проявите инициативу.
Такому мужчине находиться в состоянии счастье и успеха вполне естественно. Такие люди эгоистичны, но заряжают окружающих позитивом и очень энергичны, любят путешествовать.
Для них кнопка — интимная сфера. Всё вышеописанное лишь прелюдия к страстному вечеру. Настройте его заранее пикантными фото и обещаниями чего-то нового или необычного.
С таким спутником хорошо посетить магазин для укрепления семьи или вечеринку для взрослых, самый шикарный клуб в городе. Однако и встретить его в костюме для взрослых, провести вечер, наслаждаясь друг другом, будет весьма актуально.
Не у каждой семейной пары в любой момент есть возможность куда-то выбраться и развлечься. В ритме жизни больших городов планировать свидание и вносить интим в ежедневник вполне естественно.
Как ни странно, для большинства мужчин имеет значение чувственная сторона вопроса: за что вы любите партнёра? Вы посвятили ему полжизни, родили от него детей, потому что он самый лучший?
Вы пошли за него замуж, ведь он был и остаётся самым классным и любимым мужчиной в мире. Напомните ему об этом!
Очень важно говорить об этом своему мужчине лично, вслух. Онлайн-открытки, готовые видео, даже валентинки не заменят душевных слов, сказанных лично и искренне. Чем бы вы ни занимались на свидании и куда бы ни пошли, начните день с тёплых слов, объятий и поцелуев.