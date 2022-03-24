Лей-бай и мостинг: 6 новых трендов в отношениях

В современных отношениях оказалось настолько много неприятных вариантов развития событий, которые систематически повторяются, что эксперты даже дали им названия. Эксперт в области психологии отношений Анастасия Осмоловская рассказала о последних жестоких трендах и о том, как с ними справляться.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Лей-бай

Видео дня

«Lay-by» в переводе с английского означает «площадка для временной стоянки» или «обочина». Это ситуация, когда вы в отношениях, но партнер не перестает флиртовать и общаться с другими. Это значит, что ваш партнер не уверен в своем выборе и продолжает поиски кого-то «получше», при этом не желая отпустить временный вариант.

Гостинг

Популярный за границей термин, образованный от слова «ghost», которое означает «привидение». Это ситуация, в которой вы состоите в отношениях, но ваш партнер внезапно исчезает. Он игнорирует звонки и сообщения, вообще не выходит на связь и ведет себя так, будто вы никогда и не встречались. Не стоит винить себя в таком поведении человека, в большинстве случаев дело не в вас, а в нем. Отпустите ситуацию и идите дальше.

Мостинг

Мостинг — это один из видов гостинга. Это ситуация, когда ваш партнер слишком сильно проявляет чувства в начале отношений. Чуть ли не после первого свидания он начинает строить планы на совместную жизнь, свадьбу и детей, но спустя какое-то время резко исчезает. Не замыкайтесь в себе и не сожалейте ни о чем, потому что как и в случае с гостингом, это не ваша вина, а особенности психологии человека, с которым вам пришлось иметь отношения.

Касперинг

Помните то милое приведение по имени Каспер из популярного детского мультика? Название этого тренда в отношениях происходит от его имени. Касперинг случается, когда у вас начинаются отношения с потенциальным партнером, вы ходите на свидания, постепенно влюбляясь, а потом все общение медленно сходит на нет. Однако, в отличие от гостинга и мостинга, при касперинге человек может объяснить прекращение общения, сказав, что вы не подходите друг другу и он не готов к дальнейшему развитию отношений.

Хайпинг

Хайпинг имеет общие черты с мостингом и гостингом, но все-таки кое-чем отличается. Это ситуация, когда человек сначала делает множество комплиментов, красиво ухаживает и влюбляет в себя. Однако потом резко разрывает отношения. Вот только в отличие от мостинга и гостинга, партнер делает это осознанно, желая таким образом поднять свою самооценку и потешить эго. Чтобы не стать жертвой хайпинга, старайтесь не вестись на лесть и постоянные комплименты, особенно если они кажутся вам неискренними и фальшивыми.

Орбитинг

Орбитинг — это «вернувшийся» гостинг и мостинг. Сначала партнер резко перестал с вами общаться и бросил без объяснений, а потом так же неожиданно вновь начинает проявлять знаки внимания в виде лайков в соцсетях и «случайных» сообщений. Скорее всего, он просто держит вас на расстоянии, но продолжает следить, при этом не имея действительного намерения возобновлять общение. Советуем заблокировать такого человека в соцсетях и избегать любых контактов — так он точно поймет, что теперь вам безразличен.