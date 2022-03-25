Что делать женщине, чтобы мужчина ее всегда понимал

Нам хочется, чтобы любимый мужчина чувствовал наше настроение, улавливал желания, делился чувствами, восхищался нами, ценил и носил на руках. Но он не понимает. На самом деле сильный пол — умный. Просто мы отличаемся процессами мышления. Разное восприятие в нас заложила природа. Нейробиологи по томограмме могут с точностью до 80% определить, кому принадлежит мозг — мужчине или женщине.

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Диана Джалалова, телеведущая, тренер по этикету, блогер

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Как действовать женщине, чтобы мужчина понимал: 4 эффективные стратегии

1. Четко излагайте ход мыслей

Мы привыкли говорить много и витиевато. Заходим к сути издалека, вспоминая множество деталей. Но мужчинам сложно воспринимать такой поток информации. Они могут отключаться и поддерживать диалог мычанием в такт. Подобное мужское поведение стало причиной множества комедийных сцен, ведь проблема до смеха узнаваема. Так происходит потому, что мужчина заточен на поиск и решение проблем. А женщинам важнее чувства. Отсюда наша страсть передать ситуацию, окрашенную эмоциями. Но мужскому мышлению тяжело воспринимать столько лишней информации. Он, как неумелый танцор на паркете, теряется, сбивается с ритма и перестает ориентироваться в ходе повествования. Перестройте процесс коммуникации, чтобы четко доносить смысл. Попробуйте отбросить лишние детали из разговора.

2. Примите его природу

Мужское восприятие информации формировалось с древних времен и до сих пор включает старые механизмы. Если мы легко переключаемся с одной задачи на другую: варим суп, следим за детьми, думаем о записи на неделю вперед к детским врачам, репетиторам, продумывать выходные, подарок свекрови и т.д., — то наша вторая половинка всегда держит фокус на одной задаче. Мужчине нужно выследить и убить мамонта, чтобы накормить все племя. Он не думает в эти моменты о чувствах и настроении. И спустя века ничего не поменялось.

Если вы мимоходом зададите вопрос «А не поменять ли тебе шторы, дорогой?», скорее всего, вас проигнорируют или покажут недовольство. И здесь нет ничего необычного. Почему так происходит? Представьте, что мозг вашего мужа — компьютер, который открыл программу, а ваша задача находится в другой папке. Чтобы о ней подумать и тем более решить, в компьютере нужно сохранить рабочий файл, закрыть программу и открыть новую. Наш же компьютер — много открытых вкладок, в которых мы свободно гуляем. Но если вы будете знать принцип работы мозга партнера, вам будет проще выстраивать коммуникации без конфликтов.

3. Не требуйте проявления чувств

Перестаньте спрашивать его, как дела, и вытряхивать из него скрытые эмоции. Такие безобидные вопросы часто раздражают мужчин. Замечали? Все потому, что их воспитывали сильными, говорили, что плакать нельзя. Общество порицает чрезмерную чувствительность и эмоциональность. Их клеймят за это и не берут «в стаю». Поэтому он не разбирается в вашем чувственном мире.

Мужчина всю жизнь вытесняет и контролирует чувства, а вы давите на больное. Он не знает, как описать весь хаос, что кипит внутри. Поэтому редко обсуждает личные переживания. А вы в ответ обижаетесь и думаете, что он не доверяет, скрывает или что вы ему безразличны. Но не стоит судить по себе.

К тому же многие мужчины такие вопросы воспринимают как попытку контроля и реагируют агрессивно. Если вам хочется излить накопившееся, поговорите с подругой. А партнеру выражайте конкретное предложение.

4. Давайте поддержку и восхищайтесь своим любимым