Почему вы больше не хотите друг друга: 8 причин

Существует множество причин, по которым вы или ваш партнер можете испытывать меньший интерес к сексу, разбираем восемь самых популярных из них и рассказываем, как их избежать.

Очень часто отношения проходят через фазы, когда один или оба партнера теряют интерес к сексу. Это может быть связано с тем, что сексуальный интерес имеет тенденцию со временем ослабевать и нет ничего необычного в том, что на разных этапах отношений у партнеров разное сексуальное влечение. Это также может быть связано с конкретными проблемами в отношениях или внешним давлением.

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1. Cтресс

Все мы иногда нервничаем, правда? Но последствия, которые может вызвать стресс, как психические, так и физиологические, сильно недооцениваются. Многие из нас вообще игнорируют эти негативные побочные эффекты и даже используют свою усталость и загруженность, чтобы показать, как много они делают. Однако вечный стресс — это не очень хорошо, потому что он отражается даже на сексуальной жизни. Чувство рассеянности из-за стресса не позволяет настроиться на интимную близость с партнером. Когда вы не в форме, это может помешать вам физически возбудиться и сделать секс трудным и некомфортным. Разговаривайте друг с другом о том, как у вас обстоят дела с психикой и нет ли каких-то проблем, которые заставляют вас или вашего партнера испытывать стресс сильнее, чем обычно.

2. Контрацепция

К сожалению, одним из побочных эффектов гормональных контрацептивов может быть вмешательство в естественное половое влечение — либо его усиление, либо подавление. Проблема с гормональными контрацептивами заключается в их природе. Они предназначены для изменения баланса репродуктивных гормонов в нашем организме, чтобы предотвратить естественный менструальный процесс. В противозачаточных используются разные уровни эстрогена и прогестерона и разные типы искусственных химических версий этих гормонов. Никто не может точно сказать, как ваш организм отреагирует на них, пока вы не попробуете и не найдете подходящий для вас вариант.

Средства контрацепции могут быть проблемой и для некоторых мужчин. Очень немногим представителям сильного пола нравятся ощущения от интима с презервативом, а его использование вообще может стать для некоторых кошмаром. Неизбежная пауза в процессе, попытка разорвать упаковку и надеть его — все это может вызвать тревогу, которая приведет к потере возбуждения. Попробуйте разные марки и виды презервативов, возможно, некоторые из них вам будет легче надеть, чем другие, потренируйтесь в этом процессе сами или подключите партнершу.

3. Потеря искры

Когда вы уже давно вместе и фаза медового месяца прошла, то можете обнаружить, что секс больше не является приоритетом в ваших отношениях, вы живете уже не как пара, а будто просто соседи по дому. Начните снова ходить на свидания, замените удобные пижамы и на что-то более сексуальное. Удивите своего партнера романтическим ужином и запретите говорить о любых посторонних делах, которые не касаются романтики. Совместное времяпрепровождение может показаться роскошью, но оно необходимо, если вы хотите, чтобы ваши отношения процветали, а сексуальная жизнь оставалась здоровой.

4. Отсутствие уверенности в себе

Неспособность полюбить себя будет мешать тому, чтобы кто-то другой тоже смог полюбить вас. Если вы не чувствуете себя комфортно в своем теле, то вы будете все меньше и меньше стремиться раздеться для партнера и частота половых актов будет стремительно снижаться. Поиск причины недостатка уверенности в себе — первый шаг к ее преодолению. Изменение веса может быть связано с эмоциональной проблемой, которую лучше всего решить, например, с помощью психолога. Если же ваше тело изменилось после рождения детей или в связи с возрастом, сосредоточитесь на своем внутреннем мире, а не на том, насколько подтянутой вы выглядите. Будьте проще к себе и цените свое тело за то, каким оно является. Любовь к себе — это путь к физической любви с партнером.

5. Недостаток времени

Когда список дел растягивается да бесконечности, секс может оказаться на последнем месте. Всегда найдутся другие дела, которые кажутся более важными, но если вы не найдете для секса времени, то перестанете заниматься им вообще. Интим — важная часть ваших отношений и заслуживает немало внимания. Выделите время, чтобы побыть с партнером. Поверьте, секс по расписанию необязательно должен быть скучным.

6. Переутомление

Когда вы устали и хотите спать, последнее, что вам хочется делать — это заниматься сексом. Неважно, работа или семейная жизнь не дает вам спать, отказ от секса ради дополнительного сна может показаться в тот момент оправданным. Время от времени нормально отдыхать от интимной жизни, однако когда это становится регулярным явлением, вы начинаете упускать шанс восстановить связь с партнером и укрепить ваши отношения. Отправьтесь спать раньше, чем обычно, чтобы насладиться дополнительным временем, проведенным вместе. Зачем выбирать между отличным сексом и крепким сном, если можно получить и то, и другое?

7. Недостаточно удовольствия

Если вам трудно достичь оргазма с партнером, это не повод сдаваться. Секс должен быть одинаково приятным для вас обоих, поэтому убедитесь, что вы получаете внимание, которого заслуживаете не меньше, чем он. Чтобы сделать секс лучше, уделите время изучению собственного тела и выясните, что вам приятно. Чем лучше вы понимаете свое тело, тем легче вам будет направлять партнера. Разнообразьте интим секс-игрушками, ролевыми играми или хотя бы новыми позами. Не отказывайтесь от секса, только потому что он не приносит вам достаточно удовольствия. Возможно, вам просто нужно найти тот вид секса, который работает.

8. Проблемы в спальне

Пары часто пытаются справиться с проблемами в постели самостоятельно, вместо того чтобы получить квалифицированную помощь. Возможно, вы откладываете разговор с кем-то, потому что считаете это неловким, но визит к специалисту — это не стыдно, а очень полезно. Если у вас возникли проблемы, то лучше поговорить с врачом как можно раньше, ведь чем дольше будет продолжаться проблема, тем больше стресса вы начнете испытывать во время секса и проблемы только усугубятся.

Процветающая сексуальная жизнь зависит от баланса разных вещей — времени, настроения, гормонов и многого другого. Неудивительно, что не всегда все идет по плану. Если у вас нет секса, это не значит, что вы не любите друг друга и что ваш партнер чувствует к вам что-то другое. Чаще всего — это внешние факторы, мешающие вам расслабиться.