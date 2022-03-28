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35 минут назад

Любовь во время дефицита: как пары и семьи выживали в 90-е

Даша Краснова

Из-за роста цен многие начали вспоминать о том, как люди жили и справлялись с трудностями раньше. Ближайшей эпохой перемен были 90-е, поэтому люди мысленно обращаются туда.

Любовь во время дефицита: как пары и семьи выживали в 90-е
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с пятью героями, которые в то время были молоды и хорошо помнят, как был устроен их быт. Они рассказали про опыт жизни в кризисе и объяснили, как экономика влияла на их отношения.

А еще честно признались, было ли им страшно тогда и страшно ли сейчас.

Таймкод:

01.05 — История 1. «90-е — это постоянные очереди»

12.49 — История 2. «Поняла, что больше не могу позволить себе яйца»

21.00 — История 3. «Горизонт планирования — один день»

32.57 — История 4. «Это было время удивительной свободы»

47.10 — История 5. «Ситуация тянет к тебе щупальца, здорово, когда есть, с кем это пережить»

В подкасте участвовали:

Даша Краснова и пять мудрых героев.

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

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