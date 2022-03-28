Любовь во время дефицита: как пары и семьи выживали в 90-е

Из-за роста цен многие начали вспоминать о том, как люди жили и справлялись с трудностями раньше. Ближайшей эпохой перемен были 90-е, поэтому люди мысленно обращаются туда.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с пятью героями, которые в то время были молоды и хорошо помнят, как был устроен их быт. Они рассказали про опыт жизни в кризисе и объяснили, как экономика влияла на их отношения.
А еще честно признались, было ли им страшно тогда и страшно ли сейчас.
Таймкод:
01.05 — История 1. «90-е — это постоянные очереди»
12.49 — История 2. «Поняла, что больше не могу позволить себе яйца»
21.00 — История 3. «Горизонт планирования — один день»
32.57 — История 4. «Это было время удивительной свободы»
47.10 — История 5. «Ситуация тянет к тебе щупальца, здорово, когда есть, с кем это пережить»
В подкасте участвовали:
Даша Краснова и пять мудрых героев.
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова