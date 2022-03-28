Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
49 минут назад

Врач рассказал, как  достичь пика удовольствия без интима

WMJ.ruWMJ.ru

Врач-сексолог Артур Салахов рассказал, могут ли женщины получить оргазм без прямой сексуальной стимуляции. Эксперт отметил, что большинство женщин уверены, что сексуальная стимуляция эрогенных зон приведет к оргазму. Однако эрогенные зоны могут быть разными у разных женщин и достичь оргазма можно, даже не находясь в типичной сексуальной ситуации.

Врач рассказал, как достичь пика удовольствия без интима
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Так, например, можно достичь психического оргазма. Мозг очень важен в сексе. Некоторым женщинам для достижения пика хватает простых фантазий. Чтобы этому научиться, нужны время и практика. Также можно сочетать фантазии и методы релаксации, глубоко дышать и тренировать мышцы тазового дна.

Специалист также добавил, что женщины могут испытывать оргазмы, случающиеся обычно после снов сексуального характера, которые вызывают возбуждение. После этого женщины могут проснуться с сильным приятным чувством удовольствия.

Еще достичь пика удовольствия можно во время силовых нагрузок. Исследования показывают, что упражнения на пресс, скалолазание и тяжелая атлетика являются наиболее распространенными видами спортивной активности, во время которых случается оргазм. Езда на велосипеде, скручивания (упражнения на пресс), лазание по канату и по шесту также могут привести к подобным ощущениям.

Последние новости
Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители