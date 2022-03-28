Врач рассказал, как  достичь пика удовольствия без интима

Врач-сексолог Артур Салахов рассказал, могут ли женщины получить оргазм без прямой сексуальной стимуляции. Эксперт отметил, что большинство женщин уверены, что сексуальная стимуляция эрогенных зон приведет к оргазму. Однако эрогенные зоны могут быть разными у разных женщин и достичь оргазма можно, даже не находясь в типичной сексуальной ситуации.

Так, например, можно достичь психического оргазма. Мозг очень важен в сексе. Некоторым женщинам для достижения пика хватает простых фантазий. Чтобы этому научиться, нужны время и практика. Также можно сочетать фантазии и методы релаксации, глубоко дышать и тренировать мышцы тазового дна.

Специалист также добавил, что женщины могут испытывать оргазмы, случающиеся обычно после снов сексуального характера, которые вызывают возбуждение. После этого женщины могут проснуться с сильным приятным чувством удовольствия.

Еще достичь пика удовольствия можно во время силовых нагрузок. Исследования показывают, что упражнения на пресс, скалолазание и тяжелая атлетика являются наиболее распространенными видами спортивной активности, во время которых случается оргазм. Езда на велосипеде, скручивания (упражнения на пресс), лазание по канату и по шесту также могут привести к подобным ощущениям.