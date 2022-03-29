Как отношения в паре мешают благосостоянию

Психологи подробно рассказали, как гармония (или ее отсутствие) в паре влияет на финансовое благополучие.

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Как происходит это влияние, рассказывает издание WomanHit.

Мы сами ставим установки на развитие неудачного сценария. Спросите себя: «Я даю себе такую установку, чтобы что? Какую потребность я тем самым пытаюсь закрыть?» — и попробуйте перестать проигрывать один и тот же сценарий (легко сказать, да).

Неумение выстраивать отношения, либо карьеру. В отношениях человек развивается, получает новый опыт, открывает в себе новые грани. Между личной и профессиональной сферами можно провести параллель, и в них задействован общий навык — умение (или неумение) строить.

Неправильное распределение ресурсов. Человек выбирает, как распорядиться своим временем, и в итоге зачем-то тратит его дома на выяснение отношений и доказательств собственной правоты, а не на разрешение причины конфликтов. Они не могут объективно видеть личность партнера и дать верную оценку ситуации, поскольку то, что они видят, является их собственной проекцией. Аналогичные беды ждут такого человека и в финансах.

Неумение открыто говорить о своих доходах и следовать шаблонам навязанным обществом. Вы думаете, что «деньги — зло», «деньги — это плохо», девушки стесняются зарабатывать больше мужчин или оба супруга тратят все, чтобы доказать свою состоятельность. Обсуждайте. Учитесь распределять бюджет так, чтобы в планировании не было места обидам.

Нежелание брать на себя ответственность за собственный выбор и жизнь. Вы выбрали этого партнера и этот род профессии. Если хочется менять — хотя бы попробуйте.

Отсутствие взаимной поддержки партнеров. Основа любых отношений — доверие, которое сложно организовать без поддержки. Когда партнеры объединяются и умеют сильными сторонами перекрывать слабые стороны, то они становятся друг для друга опорой — командными игроками. Такие люди могут выстроить гармоничные отношения, обсуждать финансовые стороны вопросов, распределять доход.