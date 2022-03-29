Почему человечество утратило интерес к сексу — объясняют ученые

Американские ученые из Центра сексуального здоровья Университета Индианы с удивлением обнаружили, что в последние годы человечество потеряло интерес к сексу.

Известно, что 20% людей, родившихся в период с 80-х по двухтысячные годы, остаются девственниками. А если в 90-х среднестатистический американец занимался сексом 62 раза в год, то в 2014 году показатель снизился до 54 раз.

Исследования установили, что от секса отказываются и юноши, и люди в возрасте 40 лет и старше. В 2009 году почти 29% молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет были девственниками, среди девушек показатель составлял 49%. В 2018 году процент девственников-подростков увеличился очень заметно — до 44% у парней и 74% у девушек.

В 2009 году 24% опрошенных заявили, что в течение последнего года не занимались сексом, а в 2018 году поставивших интимную жизнь на паузу людей стало уже 28%.

Специалисты объясняют это распространением порносайтов, популярностью соцсетей и компьютерных игр. Появление соцсетей, по мнению ученых, объясняет на 76% снижение сексуальной активности — ведь в 2009 их почти не было.

Третьим фактором, который называют сексологи, является медленное взросление в цифровую эпоху. Люди начинают работать не в подростковом возрасте, а примерно в 23 года, что значительно продлевает детство.