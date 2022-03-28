Ученые выяснили, в каком возрасте люди чаще всего изменяют

Проанализировав статистику, исследователи обнаружили, что склонность к изменам зависит не только от характера человека и проблем в отношениях, но и от возраста.

Результаты исследования, опубликованного в издании Huffington Post, говорят, что желание изменять появляется у людей в определенном возрасте.

Ученые проанализировали статистику сайтов знакомств и обнаружили, что большинство недавно зарегистрированных пользователей имеют возраст 29, 39 и 49 лет. По мнению специалистов, желание попробовать что-то новое особенно велико у людей накануне круглой даты.

В основе феномена нет никаких биологических факторов, это исключительно психологический вопрос. Человеческое сознание привязано к круглым числам, поэтому люди испытывают сильное волнение, приближаясь к переломному возрасту в 30, 40, 50 лет. Эти цифры пугают и толкают людей на необдуманные поступки и отчаянные шаги. Такие как измена, резкая смена имиджа и другие.

В эти периоды нужно быть особенно внимательным к своей второй половинке. Хотя парам, у которых нет проблем в отношениях и у которых царит любовь и гармония, можно расслабиться.