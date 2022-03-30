Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
17 минут назад

5 неочевидных признаков того, что мужчина — идеальный любовник

WMJ.ruWMJ.ruиещё 1

Понять сексуальный темперамент мужчины можно еще до начала интимных отношений с ним. Обратите внимание на несколько невербальных признаков.

Как влюбить в себя мужчину на первом свидании
Фото: PixabayPixabay

Чтобы узнать, какой мужчина в постели необязательно сразу после первого свидания решаться на интим. Вместо этого обратите внимание на несколько других сигналов.

1. Он умеет признать, что неправ

Когда мужчина умеет проигрывать и идти на компромисс — это значит, что он чуткий и точно будет прислушиваться к вашим желаниям в постели.

2. Смешно шутит

Социологи выявили прямую связь между чувством юмора и сексуальным мастерством, поэтому цените мужчину, с которым вам действительно весело.

3. Он гурман

Хотите знать, какой мужчина в постели? Понаблюдайте за тем, как он ест! Если он вяло ковыряется в тарелке и морщит нос, то и в сексе может оказаться занудой. Жадно набрасывается на еду — может быть слишком эгоистичным. А вот тот, кто ест с удовольствием и смакует каждый кусочек — точно хороший любовник и такой же внимательный в постели.

4. Он умеет поговорить «про это»

Если мужчина умеет хорошо говорить про интим, значит знает о чем говорит. Необязательно иметь глубокие знания в области сексологии, чтобы уметь доставить женщине удовольствие, однако отличить комплимент от пошлости и шаблона хороший любовник точно способен.

5. Он «доминирует»

Если мужчина ведет себя уверенно, знает себе цену и при этом галантно себя ведет в любой ситуации, способен на «рыцарские» поступки и на него точно можно положится — значит, вам будет хорошо с ним не только в обществе, но и в постели.

Последние новости
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители