Как влюбить в себя мужчину на первом свидании

Понять сексуальный темперамент мужчины можно еще до начала интимных отношений с ним. Обратите внимание на несколько невербальных признаков.

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Чтобы узнать, какой мужчина в постели необязательно сразу после первого свидания решаться на интим. Вместо этого обратите внимание на несколько других сигналов.

1. Он умеет признать, что неправ

Когда мужчина умеет проигрывать и идти на компромисс — это значит, что он чуткий и точно будет прислушиваться к вашим желаниям в постели.

2. Смешно шутит

Социологи выявили прямую связь между чувством юмора и сексуальным мастерством, поэтому цените мужчину, с которым вам действительно весело.

3. Он гурман

Хотите знать, какой мужчина в постели? Понаблюдайте за тем, как он ест! Если он вяло ковыряется в тарелке и морщит нос, то и в сексе может оказаться занудой. Жадно набрасывается на еду — может быть слишком эгоистичным. А вот тот, кто ест с удовольствием и смакует каждый кусочек — точно хороший любовник и такой же внимательный в постели.

4. Он умеет поговорить «про это»

Если мужчина умеет хорошо говорить про интим, значит знает о чем говорит. Необязательно иметь глубокие знания в области сексологии, чтобы уметь доставить женщине удовольствие, однако отличить комплимент от пошлости и шаблона хороший любовник точно способен.

5. Он «доминирует»

Если мужчина ведет себя уверенно, знает себе цену и при этом галантно себя ведет в любой ситуации, способен на «рыцарские» поступки и на него точно можно положится — значит, вам будет хорошо с ним не только в обществе, но и в постели.