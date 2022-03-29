Как влюбить в себя мужчину на первом свидании

Он подчеркнул, что важно понять цели сторон, которые приходят на встречу. Женщины, по его словам, идут на свидание для создания семьи, а мужчины — для близости. Чтобы заинтересовать мужчину, женщине нужно настроиться на его лад, но не переходить границ, а только поговорить на интимные темы, объяснил специалист.

— Женщине нужно подгадать момент: когда вы почувствуете, что он настал, поговорите, но в очень легкой форме, чтобы заинтриговать мужчину. Это может произойти не на первом свидании, но обязательно произойдет — мужчина сам может вас к этому подвести. Что в этот момент происходит в голове у него? Он понимает, что он вами принят, что вы впустили его, не отвергли его мужественность и сексуальность, — сказал психолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.