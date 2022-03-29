4 секрета отношений на всю жизнь

Вступая в отношения, многие мечтают быть с возлюбленным на протяжении всей жизни. Но не всем это суждено. Прожить счастливо вместе долгие годы, конечно, непросто, однако шанс есть. В таком случае необходимо учитывать несколько составляющих, которые помогут партнерам сохранить любовь.

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В первую очередь в паре должны быть общие ценности и схожие взгляды на жизнь. Когда мнения на важные темы расходятся, не получится избежать разногласий и ссор, а это разрушает любые отношения.

Кстати, любовь не обязательно должна начинаться со страсти. Зачастую самые крепкие и гармоничные отношения развиваются из дружбы. Дело в том, что со временем люди притираются друг к другу, привыкают, угасает та самая страсть, а понимание и поддержка оказываются самыми важными. Поэтому, если чувства основывались исключительно на сексуальном влечении, союз вряд ли продержится долго.