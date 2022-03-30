6 факторов, от которых зависит частота интима

Время от времени почти каждая пара задумывается над определенными вопросами. Как часто мы должны заниматься сексом? Нормальна ли наша сексуальная жизнь? Почему мы стали реже бывать друг с другом, и от чего вообще зависит частота интима в отношениях?

Фото: Кадр из фильма «Сумерки» Кадр из фильма «Сумерки»

На протяжении многих лет различные исследования пытались ответить на вопрос о том, как часто пары занимаются сексом и от чего это зависит. Хотя результаты варьируются, большинство из них показывают, что среднестатистический взрослый человек занимается сексом от 50 до 70 раз в год, то есть примерно один-два раза в неделю. Однако множество факторов, таких как возраст, события в жизни, состояние здоровья и семейное положение, играют значительную роль в том, как часто у вас происходит интим. Рассказываем о факторах, которые могут повлиять на вашу интимную жизнь и интерес к сексу в целом.

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Общее состояние здоровья

Люди могут заниматься сексом реже, если у них есть болезнь или хроническая боль. Некоторые состояния здоровья, лекарства и лечение могут снижать половое влечение. Например, если у мужчины низкий уровень тестостерона, он может быть не заинтересован в сексе так часто, как раньше. Такие заболевания, как артрит, могут сделать секс некомфортным, а антидепрессанты могут иметь побочные эффекты. Если проблемы со здоровьем влияют на вашу способность заниматься сексом, обратитесь к врачу.

Возраст

С возрастом люди начинают реже заниматься сексом. Это может быть связано с общим состоянием здоровья или отсутствием партнеров. Гормональные изменения также могут сыграть свою роль. У мужчин с возрастом уровень тестостерона постепенно снижается, а в организме женщин после менопаузы вырабатывается меньше эстрогена. И тестостерон, и эстроген являются важными гормонами для сексуальной функции.

Проблемы в отношениях

Пары, которые находятся на стадии «конфетной-букетного» периода своих отношений, могут заниматься сексом чаще, чем те, кто уже давно вместе. Иногда отношения в начале более захватывающие, но через несколько месяцев или лет они становятся рутинными. Конфликты в паре также могут влиять на частоту половых контактов. Хорошее общение между влюбленными очень важно для здоровых сексуальных отношений. Часто в этом помогают консультации и секс-терапия.

События жизни

Если пара занята работой или семейными обязанностями, ей может быть трудно найти время для интимной близости. Или они могут быть слишком уставшими для секса после выполнения повседневных обязанностей. Стресс и беспокойство также могут повлиять на вашу активность в спальне. Парам, оказавшимся в такой ситуации, рекомендуется укреплять свои отношения, например, устраивать вечера свиданий и выделять время для интимной близости. Это способствует укреплению эмоциональных связей и развитию сексуальности.

Несовпадение сексуальных влечений

Иногда партнеры расходятся во мнении относительно частоты половых контактов. Например, один хочет заниматься сексом несколько раз в неделю, а другого устраивает один раз в месяц. В таких случаях необходим компромисс. Некоторые пары обсуждают другие занятия, которые приносят сексуальное удовлетворение, или решают попробовать открытые, немоногамные отношения.

Статус отношений

Как и следовало ожидать, количество занятий сексом сильно варьируется в зависимости от статуса отношений. Согласно статистике, люди, не имеющие постоянного партнера, занимаются сексом реже всего: в среднем примерно 33 раза в год. Для сравнения: люди, не состоящие в браке и живущие со своим сексуальным партнером, занимаются интимом чаще всего — в среднем 86 раз в год. Люди, живущие отдельно от своего партнера, занимаются сексом немного реже — в среднем 75 раз в год. Интересно, что люди, состоящие в официальном браке, занимаются сексом немного реже, чем просто живущие вместе: в среднем 50 половых актов в год.