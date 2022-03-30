Что такое микроизмена и чем она опасна для отношений

Невинный флирт в сети иногда становится первой причиной краха крепкой пары. Чтобы избежать этого, стоит знать, какие признаки говорят о виртуальной неверности.

Что такое измена, каждый решает сам, но в современном мире к стандартным, понятным проявлениям неверности добавились новые, связанные с социальными сетями. Флирт по переписке, интимные фото, лайки и комментарии могут быть опасным сигналом для отношений.

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Специалисты придумали термин для таких действий партнера — микроизмена. Кажется, безобидная приставка стирает негатив с этого определения, ведь с настоящей неверностью виртуальные нежности, конечно, сравниться не могут. Но семейные консультанты считают, что флирт в сети часто бывает первой трещинкой в крепком союзе.

Можно ли считать микроизменой любое кокетство в Интернете? Случайный лайк привлекательной незнакомке или обаятельному парню вряд ли повлияет на крепкие отношения, поэтому психологи уверены: неверность в сети начинается с сокрытия информации. То, что раньше было доступным, обсуждаемым, вдруг становится чем-то очень личным, тем, что тщательно скрывают от любимого человека.

Именно в этот момент безобидная переписка превращается в измену, пусть и с приставкой –микро. Специалисты по семейным отношениям советуют обратить внимание на первые признаки, что в паре незримо появился кто-то третий, на ком сосредоточено все внимание партнера.

Первый и главный «красный флаг» — появление таинственности и скрытности, которых раньше не было. На ноутбуке вдруг устанавливается пароль, телефон, раньше лежавший на столе, теперь постоянно находится в руках владельца, а если и оказывается на какой-то поверхности, то экраном вниз.

Вы можете считать, что лишь немного флиртуете в Интернете, но, удаляя сообщение или звонки, переименовывая контакты, уже обманываете близкого человека.

Еще один стоп-сигнал — проявление чрезмерно внимания к жизни и проблемам другого человека. Желание помочь, поддержать, позаботиться — важная составляющая отношений. Если эти эмоции переносятся на третьего человека, пора бить тревогу.

Интимная переписка, по мнению семейных консультантов, один из ярких сигналов неверности. Вовсе не обязательно делиться откровенными фото или вести фривольную переписку. Чрезмерной близостью в сети можно считать жалобы на личную жизнь или признание в тайных желаниях.

Этим стоит делиться с партнером, чтобы укрепить отношения, а посвящение постороннего интимные подробности часто воспринимается, как предательство.

Часто микроизменой называют даже безобидные действия. Может не быть откровенной переписки, пожеланий доброго утра или обмана фото, но мысли начинает занимать совсем другой человек. Если вы сканируете его фото, проверяете, посмотрел ли объект симпатии Stories, выбираете фото, которые он оценит.

Один или несколько этих признаков говорят о том, что в отношения закралась пусть и микро, но все же неверность. Чтобы разрешить ситуацию, стоит поговорить с партнером и принять правила, по которым каждый из вас может общаться в социальных сетях.