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51 минуту назад

5 причин радоваться расставанию

Passion.ruPassion.ru

Конечно, трудно переживать разрыв отношений. Особенно тяжело это дается, когда инициатором расставания был один партнер, а у другого еще остались чувства. В такой ситуации важно не впадать в депрессию, считают психологи, а куда лучше радоваться произошедшему. К тому же на это есть 5 причин.

5 причин радоваться расставанию
Фото: freepik.comfreepik.com

Будучи в отношениях, человек живет в своеобразных рамках и постоянных ограничениях, тогда как после разрыва он становится свободным и может заняться любым делом, за которое потом не нужно будет отчитываться перед партнером: знакомьтесь, общайтесь с друзьями, найдите увлечение и прочее. В то же время стресса в жизни станет меньше. Например, оправдания своего времяпрепровождения и мысли о том, где и с кем сейчас находится возлюбленный, не будут тревожить, а также не потребуется выяснение отношений.

Нередко люди растворяются в любимом человеке, забывая про себя. Теперь настало время вспомнить о внутреннем «Я» и побыть эгоистом, не пытаясь угодить кому-либо. В том числе не придется больше терпеть родственников партнера, которые порой бывают невыносимы, пишет Тut-news.

Среди плюсов еще оказалось не только знакомство с собой, но и личностный рост. Человек после расставания становится сильнее, опытнее и умнее, что позволяет в будущем «фильтровать» людей, вхожих в близкий круг.

Любовь,
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