Проведенный в 2015 году опрос показал, что четыре из пяти человек жалуются на разный уровень сексуального темперамента в паре.

Фото: Кадр из фильма «9 песен» Кадр из фильма «9 песен»

Низкий уровень желания либо кардинальные различия в темпераменте — один из самых частых запросов в семейной психотерапии. Если вы оба все-таки хотите прийти к общему постельному знаменателю, вот несколько подсказок о том, как уговорить партнера заниматься любовью чаще.

Поговорите. Так и скажите: мне нужно больше секса и спросите, что человек думает на этот счет. Может быть, партнер не против, может быть, он с вами согласится.

Подойдите к проблеме как команда. Вы не соперники, а коллеги, никто не должен выиграть или проиграть. Ваша цель — совместно приложить усилия к тому, чтобы сексуальная жизнь снова радовала.

Поймите, что вы можете сделать для партнера. Может быть, ему не нравится ваша привычная секс-рутина, может быть, негативных моментов в постели стало больше, чем позитивных, и не поздно все исправить. А может, у него есть тайное желание, о котором он стыдится рассказать? Что возбуждает вашего партнера, какую страсть он скрывает в себе?

Но не давите. Не заставляйте партнера поддерживать ваш темп. Ему интим с вами должен нравиться не меньше, чем вам. Если человека надо заставлять, его не надо заставлять. Может быть, стоит на время отложить пенетрацию как что-то, требующее больших стараний, и переключиться на взаимную мастурбацию, созерцание, поцелуи в одежде?

Предлагайте новое сами. Просите то, чего хотите, но принимайте отказы с пониманием.