8 фраз, которые никогда нельзя произносить в постели

В некоторых ситуациях лучше промолчать, особенно во время секса.
Пользователи Интернета рассказали о том, какие слова, произнесенные во время интима, сильно испортили им настроение.
«М-м-м-м-м это так мягко»
Пытаясь сделать комплимент нежной коже партнера, автор этих слов случайно указала партнеру на плохую эрекцию.
«Сережа, да, да!»
В этой фразе важно не перепутать имя партнера и случайно не выкрикнуть в порыве страсти имя бывшего.
«Быстрее, еще быстрее… мне завтра рано вставать»
Немного поторопить партнера, конечно, можно, но лучше не упоминать в постели о своем загруженном графике и работе — это может довольно сильно оскорбить вашего любовника.
«Ты говорил, что записался в спортзал?»
Не только женщины не любят «прозрачные» намеки в адрес своей фигуры. Мужчины, конечно, более терпеливо относятся к критике в свой адрес, но все-таки лучше воздержаться от подобных комментариев во время полового акта.
«Вообще, я мечтаю похудеть»
Стоит также обойтись без самокритики, потому что, скорее всего, ваш партнер и не заметил бы недостатки, но теперь точно задумается.
«Ты часто ложишься в постель с полузнакомыми девушками?»
Вряд ли вы действительно захотите узнать правдивый ответ на этот вопрос. Поэтому какой смысл спрашивать то, что может вас не только обидеть, но и разочаровать.
«И этим ты хочешь меня удовлетворить?»
Кажется, с этой фразой и так все ясно, ведь она со стопроцентной вероятностью обидит любого мужчину, поэтому лучше не рискуйте и оставьте комментарии при себе.
«Хочешь «вот так» или попробуем «туда»?»
Называйте вещи своими именами. Попытки объясниться в постели другими словами выглядят странно от взрослого человека, который знает, как появляются дети.