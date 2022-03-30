8 фраз, которые никогда нельзя произносить в постели

В некоторых ситуациях лучше промолчать, особенно во время секса.

Фото: Кадр из фильма «Эта дурацкая любовь» Кадр из фильма «Эта дурацкая любовь»

Пользователи Интернета рассказали о том, какие слова, произнесенные во время интима, сильно испортили им настроение.

«М-м-м-м-м это так мягко»

Пытаясь сделать комплимент нежной коже партнера, автор этих слов случайно указала партнеру на плохую эрекцию.

«Сережа, да, да!»

В этой фразе важно не перепутать имя партнера и случайно не выкрикнуть в порыве страсти имя бывшего.

«Быстрее, еще быстрее… мне завтра рано вставать»

Немного поторопить партнера, конечно, можно, но лучше не упоминать в постели о своем загруженном графике и работе — это может довольно сильно оскорбить вашего любовника.

«Ты говорил, что записался в спортзал?»

Не только женщины не любят «прозрачные» намеки в адрес своей фигуры. Мужчины, конечно, более терпеливо относятся к критике в свой адрес, но все-таки лучше воздержаться от подобных комментариев во время полового акта.

«Вообще, я мечтаю похудеть»

Стоит также обойтись без самокритики, потому что, скорее всего, ваш партнер и не заметил бы недостатки, но теперь точно задумается.

«Ты часто ложишься в постель с полузнакомыми девушками?»

Вряд ли вы действительно захотите узнать правдивый ответ на этот вопрос. Поэтому какой смысл спрашивать то, что может вас не только обидеть, но и разочаровать.

«И этим ты хочешь меня удовлетворить?»

Кажется, с этой фразой и так все ясно, ведь она со стопроцентной вероятностью обидит любого мужчину, поэтому лучше не рискуйте и оставьте комментарии при себе.

«Хочешь «вот так» или попробуем «туда»?»

Называйте вещи своими именами. Попытки объясниться в постели другими словами выглядят странно от взрослого человека, который знает, как появляются дети.